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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.08.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,40 %.

    adidas
    Tagesperformance: -3,81 %
    Platz 2
    Performance 1M: -13,05 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,81 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursdruck bei Adidas: Die Aktie verlor zuletzt rund 10 % binnen einer Woche und etwa 9,5 % im Jahresverlauf; eine zwischenzeitliche Erholung wurde abverkauft. Als Belastungen gelten hohe Marketingkosten nach der Fußball-WM, frühere Überbestände und Rabatte, starke Konkurrenz, Handelsrisiken und ein schwaches Konsumklima. Der Markt wartet auf verlässlich steigende Erträge; Adidas wird eher als Halteposition denn als Kauf gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

    Beiersdorf
    Tagesperformance: -2,54 %
    Platz 3
    Performance 1M: -1,96 %
    Chart Beiersdorf
    ISIN: DE0005200000
    WKN: 520000
    Die Beiersdorf Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,54 %.

    Henkel VZ
    Tagesperformance: -2,23 %
    Platz 4
    Performance 1M: +2,20 %
    Chart Henkel VZ
    ISIN: DE0006048432
    WKN: 604843
    Die Henkel VZ Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,23 %.

    Vonovia
    Tagesperformance: -2,21 %
    Platz 5
    Performance 1M: -3,80 %
    Chart Vonovia
    ISIN: DE000A1ML7J1
    WKN: A1ML7J
    Die Vonovia Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,21 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursperspektiven der Vonovia-Aktie: Einige sehen bei rund 20 Euro ein attraktives Kaufniveau mit begrenztem Abwärtsrisiko und hoher Dividendenrendite. Charttechnisch werden kurzfristige Rücksetzer bis etwa 19,80 Euro oder darunter erwartet. Positiv werden wachsendes EBITDA, steigende Mieten und Immobilienwerte genannt. Risiken bestehen durch Zinsen, Finanzierungskosten, Verkaufspreise, Instandhaltung, Free Cashflow, Regulierung und politische Unsicherheit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Vonovia eingestellt.

    Scout24
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 6
    Performance 1M: +5,33 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 54,17% PUT: 45,83%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 8,33 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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