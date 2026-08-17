Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursdruck bei Adidas: Die Aktie verlor zuletzt rund 10 % binnen einer Woche und etwa 9,5 % im Jahresverlauf; eine zwischenzeitliche Erholung wurde abverkauft. Als Belastungen gelten hohe Marketingkosten nach der Fußball-WM, frühere Überbestände und Rabatte, starke Konkurrenz, Handelsrisiken und ein schwaches Konsumklima. Der Markt wartet auf verlässlich steigende Erträge; Adidas wird eher als Halteposition denn als Kauf gesehen.