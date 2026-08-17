Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.08.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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adidas
Tagesperformance: -3,81 %
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 2
Performance 1M: -13,05 %
Performance 1M: -13,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursdruck bei Adidas: Die Aktie verlor zuletzt rund 10 % binnen einer Woche und etwa 9,5 % im Jahresverlauf; eine zwischenzeitliche Erholung wurde abverkauft. Als Belastungen gelten hohe Marketingkosten nach der Fußball-WM, frühere Überbestände und Rabatte, starke Konkurrenz, Handelsrisiken und ein schwaches Konsumklima. Der Markt wartet auf verlässlich steigende Erträge; Adidas wird eher als Halteposition denn als Kauf gesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,54 %
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 3
Performance 1M: -1,96 %
Performance 1M: -1,96 %
Henkel VZ
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 4
Performance 1M: +2,20 %
Performance 1M: +2,20 %
Vonovia
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 5
Performance 1M: -3,80 %
Performance 1M: -3,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursperspektiven der Vonovia-Aktie: Einige sehen bei rund 20 Euro ein attraktives Kaufniveau mit begrenztem Abwärtsrisiko und hoher Dividendenrendite. Charttechnisch werden kurzfristige Rücksetzer bis etwa 19,80 Euro oder darunter erwartet. Positiv werden wachsendes EBITDA, steigende Mieten und Immobilienwerte genannt. Risiken bestehen durch Zinsen, Finanzierungskosten, Verkaufspreise, Instandhaltung, Free Cashflow, Regulierung und politische Unsicherheit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Vonovia eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 6
Performance 1M: +5,33 %
Performance 1M: +5,33 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 54,17%
|PUT: 45,83%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 8,33 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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