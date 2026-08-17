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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart CANCOM SE
    ISIN: DE0005419105
    WKN: 541910
    Die CANCOM SE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,91 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu CANCOM SE (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der CANCOM-Aktie nach gemischten Halbjahreszahlen. Trotz verbesserter Profitabilität werden der deutlich negative operative Cashflow, die geringe Liquidität und eine weiterhin nicht günstige Bewertung kritisiert. Analysten bleiben bei „Hold“ und senken das Kursziel. Charttechnisch gilt die Aktie als schwach; einige erwarten tiefere Kurse bis 16 Euro, andere sehen eine Bodenbildung. Ein Insiderkauf wird unterschiedlich bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CANCOM SE eingestellt.

    TeamViewer
    Tagesperformance: -3,01 %
    Platz 2
    Performance 1M: +17,02 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,01 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die solide, aber kaum noch wachstumsstarke Basis von TeamViewer und die Frage, ob DEX, Frontline, Patch und KI künftig zusätzliches Wachstum liefern. DEX gilt strategisch als zukunftsträchtig, sein Umsatzbeitrag und die Monetarisierung werden jedoch als bislang zu klein bzw. unbewiesen bewertet. Chancen nach oben hängen stark von Management und Vertrieb ab, während Wettbewerb, KI-Risiken und die geringe Skalierung als Belastungen gelten. Der Markt wartet auf finanzielle Bestätigung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    United Internet
    Tagesperformance: -2,77 %
    Platz 3
    Performance 1M: +0,86 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,77 %.

    Evotec
    Tagesperformance: -2,71 %
    Platz 4
    Performance 1M: -0,94 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,71 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die überwiegend negative Einschätzung der Evotec-Aktie. Diskutiert werden die laufende Restrukturierung, schwache Margen und fehlende operative Verbesserungen. Einige erwarten für Q3 nur 140–145 Mio. Euro Umsatz und eine mögliche Gewinnwarnung. Verkäufe von CSO und Mubadala sowie ein möglicher weiterer Paketverkauf belasten, während eine Triton-Beteiligung als positives Signal gilt. Die Kursluft und das Handelsvolumen werden als gering eingeschätzt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    IONOS Group
    Tagesperformance: -2,36 %
    Platz 5
    Performance 1M: +9,71 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,36 %.

    Nordex
    Tagesperformance: +2,33 %
    Platz 6
    Performance 1M: -3,65 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,33 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: -2,19 %
    Platz 7
    Performance 1M: +9,46 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,19 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Nemetschek-Aktie, der vor allem mit einer sektorweiten Erholung von Softwarewerten und US-Übernahmeplänen erklärt wird. Hohe Handelsvolumina deuten laut Diskussion auf Käufe institutioneller Anleger hin. Fundamental wird Nemetschek trotz KI-Sorgen als robust eingeschätzt, da KI die eigene Produktentwicklung unterstützen könne. Positiv erwähnt wird zudem ein Aktienkauf des Aufsichtsratsvorsitzenden bei 61,10 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: -2,18 %
    Platz 8
    Performance 1M: +30,14 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,18 %.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: -2,12 %
    Platz 9
    Performance 1M: +8,91 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,12 %.

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