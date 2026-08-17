Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu CANCOM SE (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der CANCOM-Aktie nach gemischten Halbjahreszahlen. Trotz verbesserter Profitabilität werden der deutlich negative operative Cashflow, die geringe Liquidität und eine weiterhin nicht günstige Bewertung kritisiert. Analysten bleiben bei „Hold“ und senken das Kursziel. Charttechnisch gilt die Aktie als schwach; einige erwarten tiefere Kurse bis 16 Euro, andere sehen eine Bodenbildung. Ein Insiderkauf wird unterschiedlich bewertet.