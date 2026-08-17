Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CANCOM SE (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,01 %
Performance 1M: +17,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,77 %
Performance 1M: +0,86 %
Tagesperformance: -2,71 %
Performance 1M: -0,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,36 %
Performance 1M: +9,71 %
Tagesperformance: +2,33 %
Performance 1M: -3,65 %
Tagesperformance: -2,19 %
Performance 1M: +9,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,18 %
Performance 1M: +30,14 %
Tagesperformance: -2,12 %
Performance 1M: +8,91 %