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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 17.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 17.08.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE!
    Long
    416,67€
    Basispreis
    3,16
    Ask
    × 9,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    503,53€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 9,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart argenx
    ISIN: NL0010832176
    WKN: A11602
    Die argenx Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,26 %.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: -3,98 %
    Platz 2
    Performance 1M: +25,85 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,98 %.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    Tagesperformance: -3,92 %
    Platz 3
    Performance 1M: -11,26 %
    Chart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    ISIN: FR0000121014
    WKN: 853292
    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,92 %.

    adidas
    Tagesperformance: -3,75 %
    Platz 4
    Performance 1M: -13,05 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,75 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursdruck bei Adidas: Die Aktie verlor zuletzt rund 10 % binnen einer Woche und etwa 9,5 % im Jahresverlauf; eine zwischenzeitliche Erholung wurde abverkauft. Als Belastungen gelten hohe Marketingkosten nach der Fußball-WM, frühere Überbestände und Rabatte, starke Konkurrenz, Handelsrisiken und ein schwaches Konsumklima. Der Markt wartet auf verlässlich steigende Erträge; Adidas wird eher als Halteposition denn als Kauf gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

    DANONE
    Tagesperformance: -3,40 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,44 %
    Chart DANONE
    ISIN: FR0000120644
    WKN: 851194
    Die DANONE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,40 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: -3,21 %
    Platz 6
    Performance 1M: +9,41 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,21 %.

    Anheuser-Busch InBev
    Tagesperformance: -2,81 %
    Platz 7
    Performance 1M: -5,75 %
    Chart Anheuser-Busch InBev
    ISIN: BE0974293251
    WKN: A2ASUV
    Die Anheuser-Busch InBev Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,81 %.

    L'Oreal
    Tagesperformance: -2,53 %
    Platz 8
    Performance 1M: -0,28 %
    Chart L'Oreal
    ISIN: FR0000120321
    WKN: 853888
    Die L'Oreal Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,53 %.

    Koninklijke Ahold Delhaize
    Tagesperformance: -2,28 %
    Platz 9
    Performance 1M: -11,55 %
    Chart Koninklijke Ahold Delhaize
    ISIN: NL0011794037
    WKN: A2ANT0
    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,28 %.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 10
    Performance 1M: -4,85 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

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    Autor
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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 17.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im Eurozone 50.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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