Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 17.08.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -3,98 %
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 2
Performance 1M: +25,85 %
Performance 1M: +25,85 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -3,92 %
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 3
Performance 1M: -11,26 %
Performance 1M: -11,26 %
adidas
Tagesperformance: -3,75 %
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 4
Performance 1M: -13,05 %
Performance 1M: -13,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursdruck bei Adidas: Die Aktie verlor zuletzt rund 10 % binnen einer Woche und etwa 9,5 % im Jahresverlauf; eine zwischenzeitliche Erholung wurde abverkauft. Als Belastungen gelten hohe Marketingkosten nach der Fußball-WM, frühere Überbestände und Rabatte, starke Konkurrenz, Handelsrisiken und ein schwaches Konsumklima. Der Markt wartet auf verlässlich steigende Erträge; Adidas wird eher als Halteposition denn als Kauf gesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
DANONE
Tagesperformance: -3,40 %
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 5
Performance 1M: -10,44 %
Performance 1M: -10,44 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -3,21 %
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 6
Performance 1M: +9,41 %
Performance 1M: +9,41 %
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: -2,81 %
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 7
Performance 1M: -5,75 %
Performance 1M: -5,75 %
L'Oreal
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 8
Performance 1M: -0,28 %
Performance 1M: -0,28 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Tagesperformance: -2,28 %
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 9
Performance 1M: -11,55 %
Performance 1M: -11,55 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 10
Performance 1M: -4,85 %
Performance 1M: -4,85 %
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