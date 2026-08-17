Norsemont Mining - Kapitalmarkt-Power für Choquelimpie

Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM; OTCQX: NRRSF; FWB: LXZ1) baut sein Führungsgremium weiter aus: Mit sofortiger Wirkung wurde Ariel Tepperman in das Board of Directors berufen. Der in Großbritannien ansässige Manager bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Corporate Finance mit – und damit genau jenes Profil, das ein Explorationsunternehmen benötigt, das ein großvolumiges Projekt in Richtung Produktion führen will.

Ein Board-Mitglied mit Investmentbanking-DNA

Teppermans Laufbahn liest sich wie eine Tour durch die erste Liga des Rohstoff-Investmentbankings. Zu seinen Schwerpunkten zählen M&A-Beratung, die Strukturierung und Durchführung von Kapitalmaßnahmen sowie die strategische Beratung von Managementteams und Aufsichtsgremien. Gearbeitet hat er dabei mit Unternehmen aus dem gesamten Rohstoffspektrum: Edel- und Basismetalle, kritische Mineralien sowie Massenrohstoffe.

Aktuell ist Tepperman als Head of Advisory bei Lionhead Capital tätig, einer global aufgestellten Investment- und Beratungsgesellschaft mit Fokus auf alternative Anlagen in den Bereichen Rohstoffe, Immobilien und Private Equity. Zuvor verantwortete er als Head of Metals and Mining den Bergbausektor bei Gneiss Energy. Weitere Stationen seiner Karriere waren Senior-Positionen bei NRG Capital Partners, Macquarie Capital und RBC Capital Markets – also bei Häusern, die im nordamerikanischen und internationalen Mining-Financing seit Jahrzehnten eine zentrale Rolle spielen.

Seinen Bachelor of Commerce mit Spezialisierung auf Finance und Economics absolvierte Tepperman mit der Auszeichnung "High Distinction" an der University of Toronto.

Warum diese Personalie mehr ist als eine Pflichtmeldung

Board-Ernennungen werden von Anlegern häufig überlesen. Im Fall von Norsemont lohnt jedoch ein genauerer Blick, denn die Besetzung passt erkennbar zur aktuellen Unternehmensphase. Choquelimpie ist kein Grünfeld-Projekt mehr, sondern ein ehemaliger Produzent mit umfangreicher Ressourcenbasis, den Norsemont in Richtung Machbarkeitsstudie und schließlich Produktion entwickeln will. Genau in dieser Phase entscheidet der Zugang zu Kapital – und zu den richtigen Gesprächspartnern – maßgeblich über das Tempo der Entwicklung.

CEO Marc Levy stellte in seinem Statement heraus, dass das Unternehmen weiter an einem Team mit ausgewiesener Erfahrung bei großen Bergbauprojekten arbeitet. Teppermans Kapitalmarkt- und Bergbau-Expertise sei ein starker Zugewinn für die Gesellschaft und für die Weiterentwicklung von Choquelimpie in Richtung Produktion. Ausdrücklich verwies Levy zudem auf das Netzwerk und die Erfahrung des Neuzugangs in Europa, die dazu beitragen sollen, die Sichtbarkeit von Norsemont in der Region zu erhöhen.

Dieser europäische Aspekt ist bemerkenswert. Kanadische Junior-Miner finanzieren sich traditionell überwiegend in Toronto und Vancouver. Wer zusätzlich institutionelles und semi-institutionelles Kapital in London, Zürich oder Frankfurt erschließen kann, verbreitert seine Investorenbasis erheblich – ein Punkt, der angesichts der Frankfurt-Notierung (FWB: LXZ1) auch für deutschsprachige Anleger interessant ist.

Choquelimpie: Ressourcenbasis und Infrastruktur

Das Flaggschiffprojekt von Norsemont liegt im Norden Chiles und ist ein ehemals produzierender Betrieb. Grundlage der aktuellen Zahlen ist der am 16. Mai 2025 eingereichte technische Bericht, der auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Angezeigte Ressourcen (Indicated): 81,9 Mio. Tonnen mit 0,66 g/t Gold, entsprechend 1.731.000 Unzen Gold, sowie 12,6 g/t Silber, entsprechend 33.233.000 Unzen Silber.

Vermutete Ressourcen (Inferred): 25,3 Mio. Tonnen mit 0,55 g/t Gold, entsprechend 446.000 Unzen Gold, sowie 8,9 g/t Silber, entsprechend 7.219.000 Unzen Silber.

Damit kommt Choquelimpie allein in der Kategorie "Indicated" auf mehr als 1,7 Millionen Unzen Gold und rund 33 Millionen Unzen Silber – eine Größenordnung, die das Projekt klar in den Bereich potenziell produktionsfähiger Vorkommen einordnet. Hinzu kommt eine Kupfer-Komponente, weshalb Norsemont Choquelimpie als Gold-Silber-Kupfer-Projekt führt.

Für die wirtschaftliche Bewertung entscheidend ist ein weiterer Punkt: Das Projekt ist bereits mit über 1.720 Bohrlöchern belegt und verfügt über substanzielle bestehende Infrastruktur. Dazu zählen Straßen, Strom- und Wasserversorgung, Camp-Anlagen sowie eine früher in Betrieb befindliche Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag. Vorhandene Infrastruktur senkt typischerweise sowohl die Investitionskosten als auch das Genehmigungs- und Zeitrisiko – zwei der wichtigsten Stellhebel bei der Entwicklung eines Bergbauprojekts.

Einordnung für Anleger

Die Ernennung von Ariel Tepperman verändert die geologische Substanz von Choquelimpie nicht – wohl aber die Fähigkeit des Unternehmens, diese Substanz zu finanzieren und international zu kommunizieren. Für Norsemont ergibt sich damit ein konsistentes Bild: Auf der technischen Seite steht ein ehemaliger Produzent mit vorhandener Infrastruktur und einer Ressource jenseits von zwei Millionen Unzen Gold-Äquivalent, auf der Kapitalmarktseite ein zunehmend hochkarätig besetztes Gremium.

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