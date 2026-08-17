Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im CH 20 am 17.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im CH 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im CH 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 1
Performance 1M: -6,13 %
Performance 1M: -6,13 %
Givaudan
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 2
Performance 1M: -3,33 %
Performance 1M: -3,33 %
Nestle
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 3
Performance 1M: -6,84 %
Performance 1M: -6,84 %
Amrize
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 4
Performance 1M: -10,44 %
Performance 1M: -10,44 %
Geberit
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +3,73 %
Performance 1M: +3,73 %
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