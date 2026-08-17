First Phosphate schlägt ein neues Kapitel auf

Ein Entwicklungsunternehmen für hochreines magmatisches Phosphat für die LFP-Batterielieferkette in Québec hat den Weg bis zum Times Square geschafft. First Phosphate Corp. erreichte vergangene Woche einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung, als der Handel mit seinen American Depositary Receipts (ADR) am Nasdaq Global Market unter dem passenden Tickersymbol PHOS aufgenommen wurde. Damit öffnet sich das Unternehmen einem breiteren US-Investorenpublikum und erhöht seine Sichtbarkeit am größten Kapitalmarkt der Welt erheblich. Anschließend läuteten Verwaltungsrat und Management des Unternehmens am Times Square in New York die Nasdaq Opening Bell.

Doch die Glocke selbst könnte lediglich das sichtbarste Symbol einer wesentlich umfassenderen Transformation sein, die derzeit stattfindet.

Was als geologische Chance begann, nimmt zunehmend die Form einer strategischen nordamerikanischen Batteriematerial-Story an, gestützt durch Kapital, Infrastrukturplanung und wachsende institutionelle Anerkennung.

First Phosphate sicherte sich kürzlich weitere 4,84 Mio. CAD an nicht rückzahlbaren Fördermitteln der kanadischen Regierung für die Infrastruktur rund um das Bégin-Lamarche-Projekt, zusätzlich zu den 16,7 Millionen CAD, die das Unternehmen im März 2026 für die Entwicklung seines Minenkonzentrators erhielt. Gleichzeitig gelang dem Unternehmen der Eintritt in einen der bedeutendsten Aktienmärkte der Welt, während die Handelsaktivität deutlich zunahm und die kanadische Aktie auf ein neues Allzeithoch stieg.

Das Zusammentreffen dieser Entwicklungen bietet Investoren einen aktuellen Anlass, genauer hinzusehen, was sich möglicherweise unter der Oberfläche verändert.

Die einzelnen Bausteine scheinen zunehmend zusammenzukommen: Ressource, Infrastruktur, staatliche Unterstützung, Finanzierung, kommerzielle Vereinbarungen und nun auch globale Sichtbarkeit an den Kapitalmärkten.

PHOS kommt an die Nasdaq

Der Handel mit den Level-2-ADRs von First Phosphate wurde am 10. August am Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol PHOS aufgenommen.

Jedes ADR entspricht 10 Stammaktien von First Phosphate. Die zuvor am OTCQX gehandelten Level-1-ADRs wurden automatisch in die neuen Level-2-Nasdaq-ADRs umgewandelt.

Wichtig ist: Das Nasdaq-Uplisting war keine Finanzierung. Im Zusammenhang mit diesem Schritt wurden weder neue Aktien ausgegeben noch zusätzliches Kapital aufgenommen.

Die Bedeutung liegt daher in etwas anderem: Zugänglichkeit und Sichtbarkeit. Die Nasdaq eröffnet First Phosphate den Zugang zu einem deutlich größeren US-Investorenuniversum, während das Unternehmen eine nordamerikanische Mine-to-Market-Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat- bzw. LFP-Batterien aufbaut.

Der Zeitpunkt des Nasdaq-Listings ist bemerkenswert, da First Phosphate bereits erhebliche Fortschritte bei der Risikoreduzierung des Bégin-Lamarche-Projekts erzielt und zugleich sein breiteres institutionelles Profil gestärkt hat.

Der Markt wird aufmerksam

Die Investoren scheinen die zunehmende Dynamik wahrgenommen zu haben. Am Freitag, dem 14. August, stiegen die in Kanada notierten Aktien von First Phosphate auf ein neues Allzeithoch von 2,44 CAD, bevor sie den Handel bei 2,37 CAD beendeten. Das Handelsvolumen erreichte rund 4,54 Millionen Aktien und damit einen der höchsten Werte seit Aufnahme des Börsenhandels Anfang 2023.

Der jüngste Ausbruch über die bisherigen Hochs im Bereich von rund 2 CAD ging mit einem deutlichen Anstieg des Handelsvolumens einher. Dies ist typischerweise ein wichtiges Signal dafür, dass wesentlich mehr Kapital an einer Kursbewegung beteiligt ist.

Es wäre verfrüht, die Kursentwicklung ausschließlich dem Nasdaq-Listing zuzuschreiben. In den vergangenen Monaten haben sich zahlreiche fundamentale Entwicklungen summiert. Dennoch lässt sich das Timing nur schwer ignorieren.

Die US-Liquidität beginnt praktisch bei Null

Der Nasdaq-Chart sieht naturgemäß ganz anders aus. Eine nennenswerte Handelshistorie gibt es bislang kaum, da PHOS dort erst seit vergangener Woche gehandelt wird.

Am 14. August wechselten an der Nasdaq rund 83.887 ADRs den Besitzer. Da jedes ADR 10 Stammaktien von First Phosphate repräsentiert, entspricht dies wirtschaftlich rund 839.000 zugrunde liegenden Stammaktien.

Zum Vergleich: In Kanada wurden an diesem Tag rund 4,54 Millionen Stammaktien gehandelt. Der kanadische Markt bleibt damit klar dominierend, was bei einem kanadischen Unternehmen mit einer etablierten Investorenbasis, die historisch über die CSE gehandelt hat, wenig überrascht.

Umso interessanter ist jedoch, dass die Nasdaq bereits wenige Tage nach Handelsaufnahme eine spürbare Aktivität zeigt.

Der US-ADR-Markt muss die kanadische Liquidität nicht ersetzen, um relevant zu sein. Sollte er sich zu einem zweiten bedeutenden Handelsplatz entwickeln, könnte First Phosphate Zugang zu Investoren erhalten, die bislang nur begrenztes Interesse an oder eingeschränkte Möglichkeiten zum Erwerb kanadisch notierter Junior-Mining-Aktien hatten. Das gewinnt zunehmend an Bedeutung, je mehr sich die Unternehmensstory über die klassische Exploration hinaus weiterentwickelt.

Kanada hilft, den Weg zur Produktion zu ebnen

Nur 5 Tage vor Beginn des Nasdaq-Handels verkündete First Phosphate eine weitere bedeutende Entwicklung, die wohl ebenso viel Aufmerksamkeit verdient.

Die kanadische Regierung schloss Vereinbarungen ab, durch die First Phosphate über den First and Last Mile Fund von Natural Resources Canada zusätzliche 4,84 Millionen CAD an nicht rückzahlbaren Fördermitteln erhält.

Im Gegensatz zu einer allgemeinen Unternehmensfinanzierung fließen diese Mittel in 2 sehr konkrete Infrastrukturbereiche, die erforderlich sind, um Bégin-Lamarche langfristig zu einer produzierenden Mine zu entwickeln:

Rund 3,07 Mio. CAD sollen Arbeiten im Zusammenhang mit einer geplanten 161-kV-Stromübertragungsleitung und Umspannwerken unterstützen, einschließlich Trassenwahl, Machbarkeitsarbeiten, Engineering, Umweltstudien und Konsultationen. Weitere ca. 1,77 Mio. CAD sollen die Planung und das Engineering der Straßeninfrastruktur unterstützen, die Bégin-Lamarche mit bestehenden regionalen Verkehrsnetzen verbinden soll, einschließlich potenzieller Anbindungen an die Schieneninfrastruktur und den Tiefseehafen von Saguenay.

Diese jüngsten Beiträge kommen zusätzlich zu den 16,7 Millionen CAD an nicht rückzahlbaren Fördermitteln, die Natural Resources Canada bereits Anfang dieses Jahres angekündigt hatte. Damit beläuft sich die angekündigte staatliche Unterstützung im Rahmen der beiden Programme auf insgesamt ca. 21,54 Mio. CAD.

Der frühere Beitrag von 16,7 Mio. CAD wurde von Analysten bereits als wichtiger Bestandteil der gestärkten Finanzierungsposition von First Phosphate angesehen. Water Tower Research wies kürzlich darauf hin, dass das Unternehmen über 33-35 Mio. CAD in der Kasse verfügte und zusätzlich Zugriff auf den staatlichen Beitrag hatte. Damit standen nahezu 50 Mio. CAD an verfügbaren Finanzmitteln zur Verfügung und laut Management ausreichend finanzieller Spielraum, um die Machbarkeitsstudie, die Genehmigungsverfahren und die Vorbereitungen auf eine endgültige Investitionsentscheidung voranzutreiben.

Bei den zusätzlichen 4,84 Mio. CAD geht es daher um mehr als nur Finanzierung. Die Unterstützung der kanadischen Bundesregierung erstreckt sich nun zunehmend auf die physische Infrastruktur, die erforderlich ist, um Bégin-Lamarche näher an den Bau und letztlich an die Produktion heranzuführen.

Mehr als nur eine Mining-Story

Wie bereits in unserer Erstanalyse erläutert, hat First Phosphate das Bégin-Lamarche-Projekt bewusst nicht als konventionelles Düngemittel-Phosphatprojekt positioniert, sondern als vorgelagerte Basis einer nordamerikanischen Lieferkette für LFP-Batteriematerialien.

Die Preliminary Economic Assessment (PEA) aus dem Jahr 2024 sah eine durchschnittliche Jahresproduktion von ca. 900.000 Tonnen Phosphatkonzentrat mit etwa 40% P₂O₅ sowie ca. 380.000 Tonnen Magnetit über eine geplante Minenlaufzeit von 23 Jahren vor. Die Studie schätzte den NPV nach Steuern auf ca. 1,59 Mrd. CAD, den IRR nach Steuern auf 33% und die anfänglichen Investitionskosten auf ca. 675 Mio. CAD.

Seitdem hat sich das Projekt weiterentwickelt. First Phosphate hat seine Ressource erweitert und aufgewertet, seine Finanzposition gestärkt, Unterstützung von kanadischen und internationalen Regierungen erhalten, Abnahmevereinbarungen gesichert und die Herstellung von LFP-Batteriezellen mit Material aus seiner Québec-Ressource demonstriert. Gleichzeitig wird Bégin-Lamarche kontinuierlich auf die nächsten wichtigen Entwicklungsmeilensteine vorbereitet.

Research-Häuser, die das Unternehmen verfolgen, bewerten diese Entwicklungen zunehmend als schrittweise Risikoreduzierung bei Bégin-Lamarche. Hallgarten + Company beschrieb First Phosphate im Juni beispielsweise als ein Unternehmen mit dem Ziel, zu einem bedeutenden neuen nordamerikanischen Phosphatproduzenten zu werden, der sich einzigartig auf den LFP-Batteriemarkt ausrichtet.

Nun kommt mit der Nasdaq eine weitere Dimension hinzu, die die Sichtbarkeit von First Phosphate erhöht und die potenzielle Reichweite des Unternehmens an den breiteren US-Kapitalmärkten erweitert.

Die LFP-Nachfrage wird zur größeren Story

Der breitere Markttrend könnte sich als ebenso wichtig erweisen wie die unternehmensspezifischen Fortschritte von First Phosphate.

Laut von First Phosphate zitierten Branchendaten produzierte China im ersten Halbjahr 2026 ca. 2,73 Mio. Tonnen LFP-Kathodenaktivmaterial (CAM). Dies entspricht einem Anstieg von 61,5% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025. Für das Gesamtjahr 2026 wird eine Produktion von ca. 6,2 Mio. Tonnen erwartet, wobei das Nachfragewachstum zunehmend nicht nur von Elektrofahrzeugen, sondern auch von Energiespeicheranwendungen und weiteren neuen Einsatzbereichen getragen wird.

Hochreines Phosphat macht gewichtsmäßig ca. 61% einer LFP-Kathode aus. Ein anhaltendes Wachstum der LFP-CAM-Produktion dürfte daher auch die Nachfrage nach gereinigter Phosphorsäure, also PPA, erhöhen.

Die obige Grafik veranschaulicht die Größenordnung dieses potenziellen Bedarfs. Bei einem angenommenen jährlichen Wachstum von 30% würde die Nachfrage nach LFP-CAM von ca. 6,2 Mio. Tonnen im Jahr 2026 auf 65,7 Mio. Tonnen bis 2035 steigen, während der damit verbundene PPA-Bedarf von ca. 5 Mio. Tonnen auf 52,6 Mio. Tonnen zunehmen würde.

First Phosphate argumentiert, dass hochreine magmatische Phosphatressourcen vor diesem Hintergrund zunehmend strategische Bedeutung erlangen könnten. Das Unternehmen verweist auf Schätzungen, wonach die PPA-Produktion außerhalb Chinas begrenzt und weitgehend für traditionelle Endmärkte gebunden ist, während Nordamerika gleichzeitig versucht, eigene LFP-Batterielieferketten aufzubauen.

Bégin-Lamarche wird gezielt mit Blick auf diesen Markt entwickelt. Das Unternehmen hat berichtet, dass 91,1% seines hochreinen magmatischen Phosphatkonzentrats direkt in batterietaugliche Phosphorsäure umgewandelt werden können. Frühere Tests haben zudem die Herstellung von LFP-Batteriezellen mit Phosphat aus dem Projekt demonstriert.

Sollte die LFP-Nachfrage auch nur annähernd mit den derzeit in China beobachteten Wachstumsraten weiter zulegen, könnte sich die entscheidende Frage zunehmend verschieben: Nicht mehr, ob Nordamerika zusätzliche Quellen für batterietaugliches Phosphat benötigt, sondern woher diese Versorgung realistisch kommen kann.

Für First Phosphate liegt darin die größere Chance hinter den aktuellen Meilensteinen.

Fazit

Die Marktchance könnte sich schnell vergrößern, doch Minenprojekte entstehen nicht allein durch Nachfrageprognosen oder Börsenlistings. Sie werden durch Geologie, Engineering, Genehmigungen, Infrastruktur, Finanzierung und letztlich durch den Bau realisiert.

Entscheidend ist nun, dass First Phosphate die strategische Anerkennung, staatliche Unterstützung und wachsende Sichtbarkeit am Kapitalmarkt in weitere konkrete Projektfortschritte umsetzt.

Bis Bégin-Lamarche zu einer produzierenden Mine werden kann, liegt noch erhebliche Arbeit vor dem Unternehmen. Die Machbarkeitsstudie bleibt ein wichtiger bevorstehender Meilenstein, gefolgt von Genehmigungen, Projektfinanzierung und einer möglichen endgültigen Investitionsentscheidung.

Doch Meilensteine sind wichtig, weil sie Richtung und Umsetzungskraft demonstrieren und damit Chancen für Aktionäre, Stakeholder und die breitere nordamerikanische Batterielieferkette schaffen. Jeder erfolgreich abgeschlossene Schritt kann Unsicherheit reduzieren und das Unternehmen näher an eine operative LFP-Lieferkettenplattform heranführen.

Die Nasdaq-Glocke läutete am Donnerstagmorgen nur wenige Sekunden. Für First Phosphate könnte sie jedoch den Beginn eines weitaus größeren Kapitels markiert haben.

Unternehmensdetails

First Phosphate Corp.

1500 Royal Centre, 1055 West Georgia St.

Vancouver, B.C. V6E 4N7 Kanada

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Email: info@firstphosphate.com

www.firstphosphate.com

ISIN: CA33611D1033 / CUSIP: 33611D102

Aktien im Markt: 189.144.530

Kanada-Symbol (TSX.V): PHOS

Aktueller Kurs: 2,37 CAD (14.08.2026)

Marktkapitalisierung: 448 Mio. CAD

USA-Symbol (Nasdaq): PHOS

Aktueller Kurs: 17,40 USD (14.08.2026)

Marktkapitalisierung: 329 Mio. USD

Deutschland-Ticker / WKN: KD0 / A3DQCH

Aktueller Kurs: 1,52 EUR (15.08.2026)

Marktkapitalisierung: 288 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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