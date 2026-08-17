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    Rockstone News - First Phosphate schlägt ein neues Kapitel auf

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    Nasdaq-Listing, hohe Handelsaktivität und neue staatliche Infrastrukturförderung

     

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    Veröffentlichung im Auftrag von First Phosphate Corp.

     

    Ein Entwicklungsunternehmen für hochreines magmatisches Phosphat für die LFP-Batterielieferkette in Québec hat den Weg bis zum Times Square geschafft. First Phosphate Corp. (CSE: PHOS; WKN: A3DQCH) erreichte vergangene Woche einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung, als der Handel mit seinen American Depositary Receipts (ADR) am Nasdaq Global Market unter dem passenden Tickersymbol PHOS aufgenommen wurde. Damit öffnet sich das Unternehmen einem breiteren US-Investorenpublikum und erhöht seine Sichtbarkeit am größten Kapitalmarkt der Welt erheblich. Anschließend läuteten Verwaltungsrat und Management des Unternehmens am Times Square in New York die Nasdaq Opening Bell.

     

    Doch die Glocke selbst könnte lediglich das sichtbarste Symbol einer wesentlich umfassenderen Transformation sein, die derzeit stattfindet.

     

    Was als geologische Chance begann, nimmt zunehmend die Form einer strategischen nordamerikanischen Batteriematerial-Story an, gestützt durch Kapital, Infrastrukturplanung und wachsende institutionelle Anerkennung.

     

    First Phosphate sicherte sich kürzlich weitere 4,84 Mio. CAD an nicht rückzahlbaren Fördermitteln der kanadischen Regierung für die Infrastruktur rund um das Bégin-Lamarche-Projekt, zusätzlich zu den 16,7 Millionen CAD, die das Unternehmen im März 2026 für die Entwicklung seines Minenkonzentrators erhielt. Gleichzeitig gelang dem Unternehmen der Eintritt in einen der bedeutendsten Aktienmärkte der Welt, während die Handelsaktivität deutlich zunahm und die kanadische Aktie auf ein neues Allzeithoch stieg.

     

    Das Zusammentreffen dieser Entwicklungen bietet Investoren einen aktuellen Anlass, genauer hinzusehen, was sich möglicherweise unter der Oberfläche verändert.

     

    Die einzelnen Bausteine scheinen zunehmend zusammenzukommen: Ressource, Infrastruktur, staatliche Unterstützung, Finanzierung, kommerzielle Vereinbarungen und nun auch globale Sichtbarkeit an den Kapitalmärkten…

     

    LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

    https://www.rockstone-news.de/nasdaq-listing-hohe-handelsaktivitat-sta ...

     

    Unternehmensdetails

    First Phosphate Corp.

    1500 Royal Centre, 1055 West Georgia St.

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