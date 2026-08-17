Redcare Pharmacy - Aktie gewinnt kräftig - 17.08.2026

Die Redcare Pharmacy Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,98 % auf 63,80€ zulegen. Das sind +3,03 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Redcare Pharmacy Aktie. Nach einem Plus von +0,12 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 63,80€, mit einem Plus von +4,98 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Redcare Pharmacy Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +30,62 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +2,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,41 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Redcare Pharmacy -7,68 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,56 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,35 % 1 Monat -10,41 % 3 Monate +30,62 % 1 Jahr -34,87 %

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Stand: 17.08.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd.EUR € wert.

Die hohen Bewertungen an den Aktienmärkten könnten Experten zufolge weiter Bestand haben. Zwar nähert sich die Quartalsberichtssaison der Unternehmen, die vielfach mit ihren Zahlen und Ausblicken positiv überrascht haben, allmählich ihrem Ende. Doch …

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Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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