UBS stuft SpaceX auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. John C. Hodulik geht in einer am Montag vorliegenden Studie davon aus, dass das Raketenprogramm Starship mittelfristig das Satellitennetzwerk Starlink massiv stärken und für das Unternehmen einen erheblichen Mehrwert schaffen wird. Einen Wendepunkt beim Wachstum erwartet er, sobald genügend V3-Satelliten verfügbar sind, um damit stationäres Breitband-Internet betreiben zu können./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 19:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,85 % und einem Kurs von 128,1EUR auf Tradegate (17. August 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: John C. Hodulik

Analysiertes Unternehmen: SpaceX

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 210

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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