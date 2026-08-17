Metavista3D: 6 Mio. CDN$ von Investoren für globale Expansion
Metavista3D sichert sich frisches Kapital: Ein umfangreiches Term Sheet mit institutionellen Investoren soll die nächste Wachstumsphase des 3D-Pioniers finanzieren.
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- Metavista3D hat mit den institutionellen Investoren Sorbie Bornholm LP und Sorbie Investments LLP ein verbindliches Term Sheet für eine nicht vermittelte Privatplatzierung über nominal rund 6 Mio. CAD abgeschlossen.
- Geplant ist die Ausgabe von 18.750.000 Units zu jeweils 0,32 CAD; jede Unit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant.
- Der erwartete Abschluss ist für den 28. August 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der endgültigen Vertragsunterzeichnung, marktüblicher Bedingungen und der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.
- Die Mittel sollen insbesondere die Kommerzialisierung der brillenlosen 3D-Display-Technologie, die Produktentwicklung, OEM-Partnerschaften, das Patentportfolio sowie allgemeine Unternehmenszwecke finanzieren.
- Die Warrants umfassen 4.687.500 Stück mit einem Ausübungspreis von 0,44 CAD sowie 14.062.500 Stück mit einem Ausübungspreis von 10 % über dem vorherigen 20-Tage-Durchschnittskurs; die Laufzeit beträgt jeweils drei Jahre und es gilt eine Beteiligungsgrenze von 9,99 %.
- Über eine zusätzliche Sharing Agreement wird der wirtschaftliche Mittelzufluss über 24 monatliche Abrechnungen an die Aktienkursentwicklung gekoppelt; dadurch kann Metavista3D mehr oder weniger als den Nominalbetrag erhalten, wobei ein Kursrückgang nicht zu zusätzlichen Aktienausgaben führt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Metavista3D ist am 28.08.2026.
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