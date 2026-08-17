ANALYSE-FLASH
UBS belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 210 Dollar
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. John C. Hodulik geht in einer am Montag vorliegenden Studie davon aus, dass das Raketenprogramm Starship mittelfristig das Satellitennetzwerk Starlink massiv stärken und für das Unternehmen einen erheblichen Mehrwert schaffen wird. Einen Wendepunkt beim Wachstum erwartet er, sobald genügend V3-Satelliten verfügbar sind, um damit stationäres Breitband-Internet betreiben zu können./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,62 % und einem Kurs von 127,8 auf Tradegate (17. August 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +5,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,59 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 988,20 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +64,27 %/+93,99 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 210 US-Dollar
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.
Das ist m.M.n. eine Lull und Lall News.
"...von Leuten die vor Neid bald platzen! Deutsche sind und bleiben Neidhammel!"
Steve Eisman bringt es mE auf den Punkt:
„Elon Musk Has 'Believers, Not Investors,' Steve Eisman Says—Is That Why SPCX Pumped Into the 911 Million Share Unlock?“
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/elon-musk-believers-not-investors-220910843.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmRlLw&guce_referrer_sig=AQAAAF6UuDRFxexHZDhIRm73NETNbyiYZ0uV7oa6OsFQ03QldAJ_clbTCzGMW1JF_Oj1jf8cl4eWl0tMt-P5iLreivGRZjwWrFzh5flyW_8Obnz68BFIEUj-X07uPZtk8SeezLiIBRODGmzU59C0dj8GOqOMqa7NdiNYpoUT7Zuc49WA
Es sind gerade einmal rund 12% aller SPCX Aktien handelbar. Jetzt geht es darum wie die Altinvestoren diese riesigen Gewinne effektiv absichern und/oder realisieren. Da kommt dann zufällig eine Bank mit einem aberwitzigen Kursziel daher. Ich bin gespannt ob es genug „Believer“ für die Investoren gibt. ;-)