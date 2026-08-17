UBS belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 210 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,62 % und einem Kurs von 127,8 auf Tradegate (17. August 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +5,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,59 %.

Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 988,20 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +64,27 %/+93,99 % bedeutet.