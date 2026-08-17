Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.08.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.425,62USD pro Feinunze und notiert damit +1,13 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 66,49USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,76 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 88,87USD und verzeichnet ein Plus von +0,36 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 81,79USD und verzeichnet ein Minus von -0,75 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.336,50 USD +1,52 % Platin 1.787,50 USD +1,94 % Kupfer London Rolling 14.116,33 USD -0,06 % Aluminium 3.244,64 PKT +0,72 % Erdgas 2,671 USD -1,69 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +2,76 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 17.08.26, 17:29 Uhr.