Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.08.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.425,62USD pro Feinunze und notiert damit +1,13 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 66,49USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,76 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 88,87USD und verzeichnet ein Plus von +0,36 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 81,79USD und verzeichnet ein Minus von -0,75 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.336,50USD
|+1,52 %
|Platin
|1.787,50USD
|+1,94 %
|Kupfer London Rolling
|14.116,33USD
|-0,06 %
|Aluminium
|3.244,64PKT
|+0,72 %
|Erdgas
|2,671USD
|-1,69 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +2,76 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 17.08.26, 17:29 Uhr.