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    Rohstoffpreise Überblick

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    Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.08.2026

    Rohstoffpreise Überblick - Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.425,62USD pro Feinunze und notiert damit +1,13 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 66,49USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,76 %.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 88,87USD und verzeichnet ein Plus von +0,36 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 81,79USD und verzeichnet ein Minus von -0,75 %.

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    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.336,50USD +1,52 %
    Platin 1.787,50USD +1,94 %
    Kupfer London Rolling 14.116,33USD -0,06 %
    Aluminium 3.244,64PKT +0,72 %
    Erdgas 2,671USD -1,69 %

    Rohstoff des Tages: Silber

    Mit einem Tages-Plus von +2,76 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 17.08.26, 17:29 Uhr.




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