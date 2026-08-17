Gold rast nach oben – Kurs bei 4.425,43 USD

+1,13 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,91 % 1 Monat +9,90 % 3 Monate -3,51 % 1 Jahr +30,31 %

Der Goldpreis zieht deutlich an und legt umauf 4.425,43zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.804,96USD. Heute, bei 4.425,43USD, wäre daraus ein Vermögen von 12.259,1USD geworden – ein Plus von +145,18 %.

Informationen zu Gold

Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.