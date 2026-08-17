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    WDH/Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax in Rekordnähe mit schwachem Wochenstart

    WDH/Aktien Frankfurt Schluss - Dax in Rekordnähe mit schwachem Wochenstart
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    (erstes Wirt korrigiert: dem)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax hat am Montag dicht am Rekordhoch der Schwung für einen Anstieg gefehlt. Die Ungewissheit im Iran-Krieg und die schwächere Tendenz der US-Standardwerte im Dow Jones Industrial bremsten hierzulande den Willen der Anleger, den Höchststand von knapp 26.574 Punkten vom vergangenen Mittwoch nochmals anzutesten.

    Der Dax beendete den ersten Handelstag der neuen Woche 0,38 Prozent tiefer bei 26.338,61 Punkten. Seit dem Zwischentief von Mitte Juli hat er allerdings auch um fast sieben Prozent zugelegt und sein Jahresplus wieder auf 7,6 Prozent gesteigert. In der zweiten deutschen Börsenreihe gab der MDax am Montag um 0,33 Prozent auf 32.356,98 Zähler nach.

    Laut den Experten von Index-Radar lag der verhaltene Wochenauftakt neben dem sommerbedingt dünnen Volumen auch daran, dass die Nachrichtenlage derzeit keinen zwingenden Grund liefere, um "mit beiden Beinen noch stärker in den Markt zu springen". Die Berichtssaison sei so gut wie abgeschlossen und falle jetzt als Kaufanreiz weitgehend weg. Außerdem bleibe die Lage im Iran alles andere als eindeutig, zumal das Verhandlungsfenster des im Juni unterzeichneten Memorandums auslaufe./tih/he






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