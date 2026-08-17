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    Der Börsen-Tag

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    DAX & Wall Street im Minus: Deutsche Nebenwerte geraten besonders unter Druck

    Die Börsen geraten unter Druck: Auf beiden Seiten des Atlantiks rutschen die wichtigsten Indizes ins Minus – mit teils deutlichen Unterschieden zwischen Gewinnern und Verlierern.

    Der Börsen-Tag - DAX & Wall Street im Minus: Deutsche Nebenwerte geraten besonders unter Druck
    Foto: Christian Bunge - stock.adobe.com

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute einheitlich im Minus, wenn auch mit unterschiedlichen Abschlagsgrößen. In Deutschland verzeichnen die Standard- und Nebenwerte durchweg Verluste. Der DAX gibt aktuell um 0,46 Prozent auf 26.337,33 Punkte nach. Noch etwas schwächer zeigen sich die Nebenwerteindizes: Der MDAX fällt um 0,56 Prozent auf 32.343,09 Punkte, der SDAX verliert mit einem Minus von 0,63 Prozent auf 18.500,44 Punkte am deutlichsten. Der Technologieindex TecDAX liegt mit einem Rückgang von 0,45 Prozent auf 4.093,11 Punkte in etwa auf Höhe des DAX. Auch an der Wall Street dominieren Abschläge, wenn auch in etwas moderaterem Ausmaß als im deutschen Markt. Der US-Leitindex US 30 notiert derzeit 0,38 Prozent tiefer bei 53.518,90 Punkten. Der breiter gefasste US 500 zeigt sich vergleichsweise stabil und gibt lediglich um 0,17 Prozent auf 7.769,45 Punkte nach. Insgesamt fallen die Kursverluste in den deutschen Indizes damit etwas deutlicher aus als in den großen US-Barometern. Besonders die deutschen Nebenwerte geraten stärker unter Druck, während der US-Gesamtmarkt – gemessen am US 500 – bislang nur verhalten nachgibt.

    DAX: Deutsche Börse führt, Zalando am Ende

    Im DAX legten Deutsche Börse um 1,79 Prozent, Siemens Energy um 1,76 Prozent und Daimler Truck Holding um 1,02 Prozent zu. Dem standen deutliche Verluste bei adidas von 2,85 Prozent, Scout24 von 2,94 Prozent und Zalando von 4,02 Prozent gegenüber. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert lag damit eine Spanne von 5,81 Prozentpunkten.

    MDAX: Siltronic an der Spitze, TKMS schwach

    Im MDAX setzte sich SILTRONIC AG mit einem Plus von 3,53 Prozent an die Spitze. K+S stiegen um 2,98 Prozent, flatexDEGIRO um 2,84 Prozent. Auf der Verliererseite standen RTL Group mit einem Minus von 3,26 Prozent, Aroundtown mit 3,35 Prozent und TKMS mit 4,02 Prozent. Die Differenz zwischen Spitzen- und Schlusswert betrug 7,55 Prozentpunkte.

    SDAX: Redcare Pharmacy überzeugt, Medios unter Druck

    Redcare Pharmacy war im SDAX mit einem Kursgewinn von 4,43 Prozent der stärkste Wert. OHB verbesserten sich um 4,25 Prozent, PNE um 3,17 Prozent. Deutlich schwächer entwickelten sich Douglas mit einem Minus von 3,54 Prozent, Vossloh mit 3,75 Prozent und Medios mit 4,04 Prozent. Damit erreichte die Bandbreite zwischen Top- und Flopwert 8,47 Prozentpunkte.

    TecDAX: Siltronic und Nordex im Plus, TeamViewer verliert

    Im TecDAX führte SILTRONIC AG erneut das Feld mit einem Plus von 3,53 Prozent an. Nordex legten um 2,20 Prozent zu, AIXTRON um 2,10 Prozent. Carl Zeiss Meditec gaben dagegen 2,74 Prozent nach, CANCOM SE 2,92 Prozent und TeamViewer 3,09 Prozent. Zwischen dem besten und dem schwächsten Wert lagen 6,62 Prozentpunkte.

    US 30: Caterpillar gewinnt, Nike unter den Verlierern

    Im US 30 verzeichnete Caterpillar mit einem Plus von 2,59 Prozent den stärksten Anstieg. Johnson & Johnson gewannen 1,19 Prozent, Goldman Sachs Group 1,12 Prozent. Salesforce verloren 2,35 Prozent, Sherwin-Williams 2,57 Prozent und Nike (B) 3,31 Prozent. Die Spannweite zwischen den Extremen belief sich auf 5,90 Prozentpunkte.

    US 500: Halbleiterwerte dominieren die Gewinnerliste

    Im US 500 führten SanDisk Corporation mit einem kräftigen Plus von 10,13 Prozent, Coherent mit 9,58 Prozent und Lumentum Holdings mit 7,15 Prozent. Auf der Verliererseite standen Molson Coors Beverage Registered (B) mit einem Minus von 4,28 Prozent, Charter Communications Registered (A) mit 4,98 Prozent und Constellation Brands (A) mit 5,99 Prozent. Die größte Differenz aller betrachteten Indizes zeigte sich im US 500: Zwischen SanDisk Corporation und Constellation Brands (A) lagen 16,12 Prozentpunkte.



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