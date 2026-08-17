ARI Motors Industries: SAB-Finanzierung über 450.000 € treibt Wachstum an
Mit frischem Kapital und wachsendem Auftragseingang stellt ARI Motors die Weichen für eine beschleunigte Erholung und deutliche Umsatzimpulse in den kommenden Jahren.
Foto: ARI Motors GmbH
- Die ARI Motors GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der ARI Motors Industries SE, erhält von der Sächsischen Aufbaubank einen Kredit über 450.000 Euro mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027 und einem Zinssatz von 6,69 Prozent.
- Die Finanzierung dient vor allem der Vorfinanzierung bereits bestellter Fahrzeuge und Fahrgestelle, die überwiegend aus China bezogen und in Borna sowie Říčany für den europäischen Markt veredelt werden.
- Durch den wiederholten Einsatz des Kapitals erwartet ARI Motors einen Umsatzimpuls von rund 0,5 Millionen Euro im Jahr 2026 und rund 1,6 Millionen Euro im Jahr 2027.
- Der Auftragseingang hat sich seit dem zweiten Quartal 2026 verbessert: Von Januar bis Juli gingen insgesamt 96 Fahrzeugbestellungen ein; im Juni und Juli waren es jeweils 20 Bestellungen.
- Auch das Service- und Ersatzteilgeschäft entwickelt sich positiv und erzielt inzwischen monatliche Umsätze von etwa 20.000 Euro.
- Die zusätzliche Liquidität soll die operative Erholung beschleunigen, die Auslieferung bestehender Aufträge ermöglichen und zu einer deutlichen Verbesserung von Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2026 beitragen.
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