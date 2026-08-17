🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsARI Motors Industries AktievorwärtsNachrichten zu ARI Motors Industries
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    ARI Motors Industries: SAB-Finanzierung über 450.000 € treibt Wachstum an

    Mit frischem Kapital und wachsendem Auftragseingang stellt ARI Motors die Weichen für eine beschleunigte Erholung und deutliche Umsatzimpulse in den kommenden Jahren.

    ARI Motors Industries: SAB-Finanzierung über 450.000 € treibt Wachstum an
    Foto: ARI Motors GmbH
    • Die ARI Motors GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der ARI Motors Industries SE, erhält von der Sächsischen Aufbaubank einen Kredit über 450.000 Euro mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027 und einem Zinssatz von 6,69 Prozent.
    • Die Finanzierung dient vor allem der Vorfinanzierung bereits bestellter Fahrzeuge und Fahrgestelle, die überwiegend aus China bezogen und in Borna sowie Říčany für den europäischen Markt veredelt werden.
    • Durch den wiederholten Einsatz des Kapitals erwartet ARI Motors einen Umsatzimpuls von rund 0,5 Millionen Euro im Jahr 2026 und rund 1,6 Millionen Euro im Jahr 2027.
    • Der Auftragseingang hat sich seit dem zweiten Quartal 2026 verbessert: Von Januar bis Juli gingen insgesamt 96 Fahrzeugbestellungen ein; im Juni und Juli waren es jeweils 20 Bestellungen.
    • Auch das Service- und Ersatzteilgeschäft entwickelt sich positiv und erzielt inzwischen monatliche Umsätze von etwa 20.000 Euro.
    • Die zusätzliche Liquidität soll die operative Erholung beschleunigen, die Auslieferung bestehender Aufträge ermöglichen und zu einer deutlichen Verbesserung von Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2026 beitragen.



    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ARI Motors Industries: SAB-Finanzierung über 450.000 € treibt Wachstum an Mit frischem Kapital und wachsendem Auftragseingang stellt ARI Motors die Weichen für eine beschleunigte Erholung und deutliche Umsatzimpulse in den kommenden Jahren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     