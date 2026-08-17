Coherent Aktie steigt am 17.08.2026 kräftig

Mit einer Performance von +9,80 % konnte die Coherent Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Coherent Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -13,04 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coherent Aktie damit um -12,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Coherent auf +79,81 %.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,64 % 1 Monat +22,41 % 3 Monate -13,04 % 1 Jahr +258,05 %

Informationen zur Coherent Aktie

Stand: 17.08.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 196 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,39 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen geraten unter Druck: Auf beiden Seiten des Atlantiks rutschen die wichtigsten Indizes ins Minus – mit teils deutlichen Unterschieden zwischen Gewinnern und Verlierern.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Coherent Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coherent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coherent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.