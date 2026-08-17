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    Russland

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    Zwei Frachter mit Waffen getroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland meldet Angriffe auf zwei Frachtschiffe
    • Frachter in Odessa und Mykolajiw angegriffen
    • Angaben zu Schäden fehlen, Darstellung unbestätigt
    Russland - Zwei Frachter mit Waffen getroffen
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Das russische Militär will nach eigener Darstellung im Süden der Ukraine zwei Frachtschiffe mit militärischer Ausrüstung angegriffen haben. Ein Frachter sei im Hafen von Odessa getroffen worden, das zweite Schiff sei in Mykolajiw angegriffen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau nach Angaben der Staatsagentur Tass mit. Beide Schiffe hätten Waffen und militärische Ausrüstung geladen. Über das Ausmaß der Schäden wurden keine Angaben gemacht. Die Darstellung konnte nicht unabhängig geprüft werden, die ukrainischen Behörden äußerten sich dazu nicht.

    Zuvor hatten die ukrainischen Behörden von einem nächtlichen Angriff bei Odessa berichtet, bei dem vier Besatzungsmitglieder eines zivilen Schiffes verletzt worden seien. Das Schiff fahre unter der Flagge von Togo, teilte der Militärgouverneur der Region, Oleh Kiper, bei Telegram mit. Den genauen Ort des Angriffs und den eingesetzten Waffentyp nannte Kiper nicht.

    Russland versucht seit einiger Zeit, die ukrainische Schifffahrt in der Region Odessa sowie zu den verschiedenen Binnenhäfen an der Donau und am Bug zu stören. Auch die Ukraine hatte zuletzt vermehrt russische Ziele auf See angegriffen./cha/DP/jha






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