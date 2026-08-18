Gold bei 6.000 USD? J.P. Morgan sieht weiter Luft!

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Axo Metals Corp. und GoGold Resources Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 18.08.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldmarkt hat im August wieder deutlich an Dynamik gewonnen. Reuters meldete am 17. August einen Spotpreis von rund 4.402 USD je Feinunze, unterstützt von einem schwächeren US-Dollar und sinkenden Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank im September. Die vom Terminmarkt abgeleitete Wahrscheinlichkeit einer solchen Zinserhöhung war zuletzt auf rund 31 % gefallen. Damit rücken die Fed-Protokolle und weitere US-Konjunkturdaten wieder stärker in den Mittelpunkt.

J.P. Morgan Global Research bleibt langfristig konstruktiv, formuliert den Ausblick aber ausdrücklich als Prognose. Für das vierte Quartal 2026 erwartet die Bank im Durchschnitt rund 6.000 USD je Unze, bis Ende 2027 hält sie etwa 6.300 USD für möglich. Entscheidend seien unter anderem die weitere Entwicklung der Zinsen, geopolitische Risiken, fiskalische Sorgen und die Nachfrage nach Gold als Diversifikationsinstrument. Das ist ein wichtiger Unterschied zur Aussage, Gold müsse zwangsläufig steigen: Auch J.P. Morgan betont ausdrücklich die Unsicherheit des weiteren Preisverlaufs.

Die Deutsche Bank setzt einen deutlich konservativeren kurzfristigen Referenzpunkt. Strategist Michael Hsueh bestätigte Anfang August ein Jahresendziel von 4.600 USD je Feinunze. Gleichzeitig verweist die Bank auf die langfristige reale Wertentwicklung: Zwischen 1957 und 2023 lag die inflationsbereinigte Durchschnittsrendite von Gold nach ihrer Berechnung bei rund 2,5 % jährlich. Für Anleger ergibt sich daraus kein Garantieszenario, wohl aber ein ungewöhnlich breites Spektrum institutioneller Erwartungen.

Was das für Minenaktien bedeutet

Ein hoher Goldpreis kann die Wirtschaftlichkeit von Minenprojekten verbessern und die Finanzierung erleichtern. Für Investoren reicht das allein jedoch nicht. Entscheidend sind Ressourcenqualität, Genehmigungen, Kapitalbedarf, Bau- und Betriebsrisiken sowie die Fähigkeit des Managements, Projekte tatsächlich in Produktion zu bringen. Genau an diesem Punkt ergänzen sich Axo Metals und GoGold: Axo steht mit San Antonio vor einer ersten aktuellen Wirtschaftlichkeitsstudie, während GoGold bei Los Ricos South bereits über Machbarkeitsstudie, Mineralreserven, Genehmigungen und einen positiven Baubeschluss verfügt.

Axo Metals: San Antonio rückt vom Ressourcenprojekt in Richtung Wirtschaftlichkeitsprüfung

Axo Metals Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/axo-metals-c ... - hat im Januar 2026 Sapuchi Minera und damit 100 % des San-Antonio-Goldprojekts im mexikanischen Bundesstaat Sonora übernommen. Das Projekt verfügt über bestehende Infrastruktur und eine aktuelle, auf den Tagebau beschränkte Mineralressource von 576.000 Unzen Gold mit 1,20 g/t in der Kategorie Angezeigt sowie 544.000 Unzen mit 1,02 g/t in der Kategorie Vermutet.

Die ersten 21 von Axo veröffentlichten Bohrlöcher umfassten rund 3.000 Meter. Zu den Highlights gehörten 23,6 Meter mit 2,13 g/t Gold direkt ab Oberfläche in SOSAP-26-020, 27,1 Meter mit 1,31 g/t Gold ab 29 Meter sowie 26,8 Meter mit 1,33 g/t Gold ab 82 Meter Bohrlochtiefe.

Der nächste fundamentale Katalysator ist klar definiert: P&E Mining Consultants erstellt derzeit eine „Preliminary Economic Assessment“ („PEA“) für San Antonio, die nach Unternehmensplanung bis Ende des dritten Quartals 2026 vorliegen soll.

Bei den Genehmigungen hat Axo im Juli einen wichtigen Schritt erreicht. SEMARNAT genehmigte die Umweltverträglichkeitsprüfung („MIA“), die nach Unternehmensangaben die primäre Umweltgenehmigung für Bau und Betrieb von San Antonio darstellt. Für einen Minenstart bei Sapuchi, Golfo de Oro und California steht jedoch noch die administrative Genehmigung zur Änderung der Bodennutzung („CUS“) aus. Axo hat den Antrag bereits gestellt und erwartet nach eigener Aussage eine Entscheidung vor Jahresende. Die bestehende Kerninfrastruktur, einschließlich der früher produzierenden Luz-del-Cobre-Grube und der Carbon-in-Column-Anlage, benötigt laut Unternehmen keine zusätzliche CUS-Genehmigung.

Neben San Antonio hält Axo das La-Huerta-Kupferprojekt in Jalisco. Für die aktuelle Investmentthese steht jedoch klar San Antonio im Vordergrund: Bohrprogramm, „PEA“, mögliches Ressourcenupdate und der Abschluss des „CUS“-Verfahrens bilden die wichtigsten nächsten Meilensteine.

Produzierender Cashflow trifft auf genehmigtes Bauprojekt

GoGold Resources Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gogold-resou ... - befindet sich in einer anderen Entwicklungsphase. Das Parral-Tailings-Projekt in Chihuahua produziert bereits Silber, Gold sowie Nebenprodukte. Im dritten Geschäftsquartal 2026 meldete GoGold 268.673 Unzen Silber, 3.036 Unzen Gold, 88 Tonnen Kupfer und 116 Tonnen Zink - insgesamt 477.464 Unzen Silberäquivalent und damit 21 % mehr als im Vorquartal.

Auch die Bilanz verschafft GoGold Spielraum. Nach den am 12. August veröffentlichten Q3-Zahlen verfügte das Unternehmen über rund 284 Mio. USD Cash und meldete keine Finanzschulden. Für das Quartal wurden rund 27,8 Mio. USD Umsatz, 26,3 Mio. USD operativer Cashflow und 10,9 Mio. USD Nettogewinn ausgewiesen. Diese Kennzahlen stammen aus den Unternehmensunterlagen zum dritten Geschäftsquartal 2026 und sind keine Prognosen.

Der zentrale Wachstumstreiber ist Los Ricos South in Jalisco. Das Projekt ist vollständig genehmigt. Im Juni 2026 fasste das Board einen positiven Baubeschluss. Die Machbarkeitsstudie weist im Basisszenario einen Kapitalwert nach Steuern (NPV5) von 355 Mio. USD, eine interne Rendite von 28 % und eine Amortisationszeit von 2,6 Jahren aus. Die anfänglichen Investitionen werden auf 227 Mio. USD geschätzt, die Minenlebensdauer auf 15 Jahre.

Die Studie basiert auf Mineralreserven von rund 10,2 Mio. Tonnen mit 276 g/t Silberäquivalent und insgesamt rund 90,7 Mio. Unzen AgEq. In den ersten fünf Jahren sieht das Modell durchschnittlich etwa 7,3 Mio. Unzen AgEq Jahresproduktion vor. Zugrunde liegen Metallpreisannahmen von 26,80 USD je Unze Silber, 2.330 USD je Unze Gold und 4,00 USD je Pfund Kupfer.

Für Investoren ist die Kombination entscheidend: Parral liefert laufende Produktion und Cashflow, während Los Ricos South vom Entwicklungs- in die Bauphase übergehen soll. GoGold besitzt damit einen deutlich weiter fortgeschrittenen Pfad zur Produktionsausweitung als ein typischer Explorer.

Fazit: Ein Goldmarkt mit Rückenwind - aber zwei sehr unterschiedliche Risikoprofile

Die institutionellen Goldprognosen reichen derzeit von einem Deutsche-Bank-Jahresendziel von 4.600 USD bis zu J.P. Morgans Erwartung von durchschnittlich rund 6.000 USD im vierten Quartal 2026. Dieser Abstand zeigt, wie hoch die Prognoseunsicherheit bleibt. Für Minenaktien ist aber nicht allein der Goldpreis entscheidend.

Axo Metals bietet das frühere Entwicklungsprofil mit entsprechend größerem Explorations- und Entwicklungspotenzial. San Antonio verfügt über eine bestehende Ressource, Infrastruktur, neue Bohrergebnisse und die wichtige MIA-Genehmigung. Die anstehende PEA soll nun erstmals eine aktuelle wirtschaftliche Einordnung des Projekts liefern. Zudem ist das „CUS“-Verfahren noch nicht abgeschlossen.

GoGold ist operativ weiter: Parral produziert, die Bilanz ist solide und liquide und Los Ricos South verfügt über Machbarkeitsstudie, Mineralreserven, Genehmigungen und Baubeschluss. Dafür rücken nun Baukosten, Zeitplan und Umsetzung in den Vordergrund.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoGold Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gogold-resources-inc/ -) und Axo Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-metals-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2 ....

Viele Grüße

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Wissenschaftliche und technische Grundlage sowie Qualified Persons

Axo Metals: Die Angaben zu San Antonio, den Bohrergebnissen, der Mineralressource, der PEA-Planung und den Genehmigungen beruhen auf den Unternehmensmeldungen vom 27. Januar, 23. Februar, 26. Mai und 27. Juli 2026 sowie den darin referenzierten technischen Unterlagen. Charles Spath, P.Geo., ist die von Axo benannte, nicht unabhängige Qualified Person gemäß NI 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben der einschlägigen Primärquellen geprüft und genehmigt. Die 2022 veröffentlichte Mineralressourcenschätzung für San Antonio wurde von den in der technischen Dokumentation benannten unabhängigen Qualified Persons geprüft und validiert.

GoGold: Die technischen Angaben zu Parral werden auf der Unternehmenswebsite von Robert Harris, P.Eng., als Qualified Person gemäß NI 43-101 verantwortet; für Los Ricos ist David Duncan, P.Geo., als Qualified Person benannt. Die wirtschaftlichen Kennzahlen von Los Ricos South beruhen auf der NI-43-101-konformen Machbarkeitsstudie mit Stichtag 14. Januar 2025 und dem dazugehörigen Technical Report. Die genannten QP-Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die jeweiligen Primärquellen und nicht auf den vorliegenden deutschsprachigen Beitrag. Die SRC Swiss Resource Capital AG hat die wissenschaftlichen oder technischen Angaben nicht unabhängig überprüft.

Quellen und Datenstand

• Reuters, „Gold rises on softer dollar, fading Fed hike expectations“, 17.08.2026

• J.P. Morgan Global Research, „Will gold prices hit all-time highs again in 2026?“, 09.06.2026

• J.P. Morgan Global Research, „2026 Mid-Year Market Outlook“, 01.07.2026

• MarketWatch, Deutsche Bank / Michael Hsueh, Gold year-end target 4,600 USD, 03.08.2026 (Sekundärquelle)

• Axo Metals, „Axo Copper Completes Acquisition of San Antonio Gold Project from Osisko Development“, 27.01.2026

• Axo Metals, „Axo Copper Provides Exploration Update and Initiates Drill Program…“, 23.02.2026

• Axo Metals, „Axo Metals Drilling Intercepts 23.6 Meters of 2.13 g/t Gold From Surface…“, 26.05.2026

• Axo Metals, „Axo Metals Secures Major Environmental Permit Approval…“, 27.07.2026

• GoGold Resources, „GoGold Announces 21% Increase in Parral Production“, 09.07.2026

• GoGold Resources, Q3 2026 financial results, 12.08.2026

• GoGold Resources, „Final Remaining Permits Secured and Construction Approved for Los Ricos South Underground Mine“, 08.06.2026

• GoGold Resources, „Los Ricos“ – Mineral Resources, Mineral Reserves and Feasibility Study data

• BC Securities Commission, „Promotional Communications about Companies“

• BC Securities Commission, NI 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, current version effective 09.06.2023

Intro-Bild: Axo Metals

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