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    Drohne in Moldau zerschellt

    Für Sie zusammengefasst
    • Vermutlich russische Drohne stürzt in Moldau ab
    • Absturz auf Acker löst kleinen Brand aus
    • Keine Verletzten nach Drohnenabsturz in Moldau
    Drohne in Moldau zerschellt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    CHISINAU (dpa-AFX) - Eine vermutlich russische Drohne ist in den Luftraum von Moldau eingedrungen und auf einem Acker explodiert. Das unbekannte Fluggerät sei im Gebiet Stefan Voda im äußersten Südosten des Landes zerschellt und habe einen kleinen Brand ausgelöst, teilte die moldauische Polizei auf Telegram mit. Personen seien nicht zu Schaden gekommen.

    Experten untersuchten den Absturzort. Nach Darstellung ukrainischer Medien war eine russische Drohne vom Typ "Banderol" beim Anflug auf den Hafen von Odessa vom Kurs abgekommen und über die Grenze nach Moldau geflogen.

    Erst am Vortag war eine Drohne über Rumänien von einem spanischen Kampfjet im Rahmen der Nato-Luftraumüberwachung abgeschossen worden. Die Drohne war aus dem moldauischen Luftraum kommend über Rumänien bemerkt und dann zerstört worden, wie das Verteidigungsministerium über die Plattform X mitteilte. Die Trümmer seien vermutlich im Bezirk Galati über unbewohntem Gelände abgestürzt. Das Ministerium machte keine Angaben zur Herkunft der Drohne./cha/DP/jha







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