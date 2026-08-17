Ruhiger Wochenauftakt an der Wall Street, mit zwei Auffälligkeiten: erstens der Iran wird offensiv, zweitens die weiter steigenden (Kapitalmarkt-)Zinsen! Letzteres hat auch zu tun mit der KI-Investitions-Blase: Denn der immense Kapitalbedarf (durch neue Schulden) von KI-Firmen tritt in Konkurrenz zu US-Staatsanleihen und treibt letztlich deren Zinsen nach oben. Aber damit wird Geld teurer, was wiederum Kredite für KI-Investitionen verteuert und damit die Risiken weiter erhöht (zumal die Aussicht auf Gewinne weiter sehr nebulös ist - weswegen bei Firmen wie OpenAI und Anthropic gerne über Umsatzsteigerungen berichtet wird, weniger aber über deren ebenfalls steigende Verluste!). Der Iran wiederum dementiert nun auffallend schnell neue Fake News - und wird nun auch verbal immer offensiver..

Das Video "Iran geht in Offensive - KI-Blase schaufelt sich eigenes Zins-Grab!" sehen Sie hier..