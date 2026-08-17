Peru vor nächstem Kupfer-Boom?

In Perus Anden lagert das Kupfer, das weltweit benötigt wird. Trotz einiger innerer Hürden steht das Land vor einem Aufschwung vergleichbar mit dem im Rohstoff-Superzyklus von 2004 bis 2013. Die Rivalität zwischen westlichen Ländern und China macht einen Boom fast unausweichlich.

Der Metallexplorer Aftermath Silver (ISIN: CA00831V2057, WKN: A2DMFN) startete Ende Juli Bohrungen auf dem Projekt Berenguela im Süden Perus. CEO Ralph Rushton will mit dem Programm das Potenzial für hochgradige Kupfermineralisierung jenseits der Grenzen des bestehenden Mineralressourcengebiets (MRE) untersuchen.

Aftermath Silver bohrt bei Berenguela

„Unsere vorherigen Bohrungen 2024/2025 an den östlichen Rändern des MRE verliefen äußerst positiv“, sagt er. Bohrungen an den östlichen Grenzen des MRE-Gebiets hatten den bisher längsten Kupferabschnitt im Berenguela-Projekt hervorgebracht. Dieser umfasst 156 Meter mit Gehalten von 1,12 % Kupfer, 290 Gramm Silber pro Tonne und 7,3 % Mangan ab der Oberfläche.

Bohrungen mit Kupfer als Ziel sind in dieser Weltgegend derzeit keine Seltenheit. Peru ist der drittgrößte Kupferproduzent der Welt und fördert jährlich rund 2,7 Millionen Tonnen Kupfer. Die peruanische Zentralbank schätzt, dass sich die Produktion verdoppeln könnte, wenn die geplanten neuen Bergbauprojekte, die sich derzeit in der Prüfung befinden oder auf Genehmigung warten, wie vorgesehen realisiert werden.

Bislang partizipiert der Andenstaat nur bedingt von der massiv anwachsenden Nachfrage nach Kupfer, die den Preis des Industriemetalls an der US-Terminbörse Comex auf 6,65 USD pro Pfund (lb) getrieben hat. Die derzeitige gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate des Landes liegt bei rund 3 %. Das ist etwa halb so hoch wie während des vorherigen Rohstoffbooms zwischen 2004 und 2013.

Der Regierung unter der am 28. Juli vereidigten, neuen Präsidentin Keiko Fujimori ist das Potenzial des Bergbaus im Land bekannt. So ist die Region derzeit im Zentrum großer geopolitischer Interessen. Chile und Peru decken zusammen rund 35 % der weltweiten Kupferproduktion ab und sind damit sowohl für westliche Abnehmer als auch für China von größtem Interesse.

Letzter Rohstoff-Superzyklus katapultierte viele Peruaner aus der Armut

Der Blick zurück zeigt, was ein aufblühender Bergbau im Land ermöglichen kann. Während des Superzyklus zwischen 2004 und 2013 – einer jahrzehntelangen Periode erhöhter Rohstoffpreise, die durch Chinas Industrialisierung angetrieben wurde – trieben hohe Metallpreise und steigende Investitionen im Bergbausektor das jährliche Wachstum Perus auf rund 6 %.

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