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    AKTIE IM FOKUS

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    Nike auf Zwölfjahrestief - UBS: Weiter fallende Sneaker-Preise

    AKTIE IM FOKUS - Nike auf Zwölfjahrestief - UBS: Weiter fallende Sneaker-Preise
    Foto: Andrey - Andrey - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nike sind am Montag nach einer negativ aufgenommenen Analystenstudie auf den tiefsten Stand seit mehr als zwölf Jahren abgerutscht. Zuletzt notierten die Papiere des Sportartikelkonzerns 4,2 Prozent im Minus bei 39,04 US-Dollar und waren damit schwächster Wert im Dow Jones Industrial . Für das laufende Jahr steht bereits ein Verlust von gut 38 Prozent zu Buche.

    Als Belastungsfaktor für den Aktienkurs nannten Marktbeobachter eine kritische Einschätzung der schweizerischen Großbank UBS. Demnach seien die Preise für Nike-Sportschuhe auf dem sekundären Sneaker-Markt im Juli um rund drei Prozent gesunken. Dies sei der dritte Monat in Folge mit einem Preisrückgang, betonte UBS-Analyst Jay Sole./edh/he

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    ISIN:US6541061031WKN:866993
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,27 % und einem Kurs von 33,71 auf Tradegate (17. August 2026, 19:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -7,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 40,49 Mrd..

    Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,17USD. Von den letzten 6 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 72,00USD was eine Bandbreite von +18,75 %/+113,74 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Nike (B) - 866993 - US6541061031

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Nike-Aktie, die wieder unter 40 Euro gefallen ist. Einige Anleger erwarten weitere Rückgänge unter 30 beziehungsweise 25 Euro und planen dort Nachkäufe. Andere rechnen bis Jahresende mit einer Erholung auf 50 bis 60 US-Dollar, halten dies jedoch für unzureichend und setzen auf deutlich höhere Kurse ab 2027. Zudem wird eine Quartalsdividende von 0,41 US-Dollar thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.

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    dpa-AFX
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