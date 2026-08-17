Nike auf Zwölfjahrestief - UBS: Weiter fallende Sneaker-Preise

Nike: Warum die Aktie günstig wirkt es aber tatsächlich NICHT ist! #Analyse-Nike

Für alle die längere Analysen lesen wollen beginne ich heute mal damit wie ich Nike sehe!

Nike befindet sich finanziell nicht in einer Krise, aber weiterhin in einem schwierigen operativen Turnaround. Die Bilanz ist stabil und die Marke stark, doch Umsatzqualität, Margen, China-Geschäft und Direktvertrieb bleiben problematisch.

Beim aktuellen Kurs von rund 42$ ist die Aktie günstiger als in früheren Jahren, aber auf Basis der bereinigten Gewinne noch kein eindeutiges Schnäppchen!

Aktienkurs

41,90$ Rund 50% unter dem 52-Wochen-Hoch von 80,17 USD

Börsenwert

62,7 Mrd.$ Deutlich geschrumpfte Bewertung

Umsatz Geschäftsjahr 2026

46,4 Mrd.$ Berichtet nahezu unverändert, währungsbereinigt −2 %

Nettogewinn

3,11 Mrd.$ -3 %

Gewinn je Aktie

2,10 $ Enthält einen großen Einmaleffekt

Dividende je Aktie

1,63$ - Aktuelle Rendite rund 4%

Analystenkursziel

53,74$ Etwa 30% über dem aktuellen Kurs

Analystenspanne

23 bis 85 $ Zeigt außergewöhnlich hohe Unsicherheit

Der Analystenkonsens lautet derzeit überwiegend „Halten“: 14 positiven Empfehlungen stehen 19 Halte- und vier Verkaufsempfehlungen gegenüber.

1. Wie gesund sind die Finanzen?

Bilanz: weiterhin solide

Nike verfügte Ende Mai 2026 über 9,0 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen. Dem standen rund 7,94 Milliarden Dollar zinstragende Schulden gegenüber. Damit besitzt Nike rechnerisch noch ungefähr 1,1 Milliarden Dollar Nettoliquidität, wenn Leasingverbindlichkeiten nicht einbezogen werden.

Die kurzfristigen Vermögenswerte von 24,6 Milliarden Dollar deckten die kurzfristigen Verbindlichkeiten von 12,5 Milliarden Dollar fast zweimal. Zudem besitzt Nike Investment-Grade-Ratings von A+ beziehungsweise A2. Ein unmittelbares Finanzierungs- oder Insolvenzrisiko ist daher sehr gering.

Cashflow: deutlich schwächer

Der operative Cashflow sank von 3,70 auf 2,87 Milliarden Dollar. Nach Investitionen von 684 Millionen Dollar verblieb ein von mir berechneter freier Cashflow von rund 2,18 Milliarden Dollar, etwa ein Drittel weniger als im Vorjahr.

Problematisch ist, dass Nike gleichzeitig 2,41 Milliarden Dollar Dividenden zahlte. Der freie Cashflow deckte die Ausschüttung damit im Geschäftsjahr 2026 nicht vollständig. Dank der starken Bilanz ist das kurzfristig verkraftbar, dauerhaft müsste sich der Cashflow jedoch erholen. Aktienrückkäufe wurden weitgehend pausiert.

2. Der Gewinn sieht besser aus, als er tatsächlich war

Nike meldete für das Schlussquartal eine außergewöhnlich hohe Bruttomarge von 49,2%. Darin enthalten war jedoch eine erwartete Rückerstattung früherer US-Zölle von 986 Millionen Dollar. Dieser Effekt erhöhte den Quartalsgewinn je Aktie um 0,52 Dollar.

Zieht man diesen Einmaleffekt vom Jahresgewinn je Aktie ab, verbleiben näherungsweise nur etwa:

2,10 USD − 0,52 USD = 1,58 USD bereinigter Gewinn je Aktie

Damit ergeben sich zwei sehr unterschiedliche Bewertungen:

Auf Basis des ausgewiesenen Gewinns: rund **20-facher Jahresgewinn**

Auf Basis des grob bereinigten Gewinns: rund **27-facher Jahresgewinn**

Nike ist daher nur scheinbar sehr billig. Der aktuelle Kurs setzt bereits voraus, dass sich Gewinn und Margen in den kommenden Jahren wieder verbessern.

3. Die größten operativen Schwächen

Der Direktvertrieb entwickelt sich weiterhin schlecht. Im Gesamtjahr sank Nike Direct währungsbereinigt um 8 %, während der digitale Nike-Umsatz um 12 % zurückging. Converse brach währungsbereinigt um 32 % ein.

Besonders kritisch bleibt China:

Umsatz Greater China im Gesamtjahr: währungsbereinigt −13%

Umsatz Greater China im vierten Quartal: −17 %

Gesamtjahresumsatz China: nur noch rund 5,85 Milliarden Dollar

Nike verliert dort Marktanteile an lokale Anbieter wie Anta und Li Ning sowie international an wachstumsstarke Marken wie Hoka. Gleichzeitig versucht das Unternehmen, überschüssige Ware und zu stark rabattierte Produkte aus dem Markt zu entfernen.

Auch die Lagerbestände sind mit 7,5 Milliarden Dollar nicht gesunken. Nike erklärt zwar, dass sich der Produktmix verändert habe, die Zahl zeigt jedoch, dass die Bereinigung noch nicht abgeschlossen ist.

4. Wo bereits Fortschritte sichtbar sind

Die stärksten Signale kommen aus Nordamerika und dem Großhandel:

Nordamerika-Umsatz im Gesamtjahr: +5 %

Großhandelsumsatz währungsbereinigt: +4 %

Großhandel im vierten Quartal: +1 %

Nike Brand Nordamerika im vierten Quartal: +3 %

Damit funktioniert die Rückkehr zu Einzelhandelspartnern besser als der zuletzt stark priorisierte Direktvertrieb.

Nike versucht außerdem, das Angebot stärker auf Performance-Sport, Running und Fußball auszurichten und weniger von klassischen Lifestyle-Modellen wie Dunk, Air Force 1 und Jordan Streetwear abhängig zu sein.

Nike plant mehr als ein Dutzend größere Schuh-Neueinführungen in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres. Entscheidend wird sein, ob diese Produkte tatsächlich neue Nachfrage schaffen und nicht nur bestehende Modelle ersetzen.

5. Finanzielle Erwartungen für 2027 und 2028

Das Management erwartet für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2027 weiterhin einen Umsatzrückgang im **niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich**. Das zweite Quartal könnte schwächer als das erste ausfallen. Die Bruttomarge soll sich im ersten Quartal allerdings erstmals wieder leicht verbessern.

Der Konsens geht somit zunächst von einem weiteren Gewinnrückgang 2027 und erst 2028 von einer deutlicheren Erholung aus. Die geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnisse liegen bei etwa 24,5 für 2027 und 18,8 für 2028.

2026 Umsatz tatsächlich: 46,40 Mrd.$ Nettogewinn: 3,11 Mrd.$ Freier Cashflow: 2,18 Mrd.$

2027 Schätzung Umsatz:: 45,70 Mrd.$ Nettogewinn: 2,58 Mrd.$ Freier Cashflow: 3,06 Mrd.$

2028 Schätzung Umsatz: 47,56 Mrd.$ Nettogewinn: 3,34 Mrd.$ Freier Cashflow: 3,37 Mrd.$

Meine persönlichen Erwartungen

Bei Nike bin ich aktuell etwas negativ gestimmt. China ist ein enorm belastender Part und niemand weiß ob und wie viel es dort noch nach unten geht bezüglich des Absatzes.

Meine Kursszenarien

Negatives Szenario: 30 bis 35 Dollar

Dieses Szenario wäre wahrscheinlich, wenn China zweistellig weiter schrumpft, Nike Direct keine Stabilisierung erreicht und der Gewinn je Aktie bei etwa 1,50 bis 1,70 Dollar verharrt. Ein kurzer Dip unter die 30$ bis an die 20$ sind dann durchaus realistisch!

Basisszenario: 48 bis 60 Dollar

Das entspricht ungefähr dem Analystenkonsens. Voraussetzung wäre, dass Nike 2028 wieder moderat wächst, der Gewinn je Aktie auf rund 2,20 bis 2,40 Dollar steigt und der Markt Nike wieder mit dem 21- bis 24-Fachen des Gewinns bewertet. Das dürfte nur passieren, wenn Nike eine Kehrtwende in China hinlegt oder bspw. in Nordamerika außerordentlich wächst.

Positives Szenario: 65 bis 80 Dollar

Dafür müssten China und der Direktvertrieb stabilisiert werden, neue Performance-Produkte stark wachsen und der Gewinn je Aktie mittelfristig auf etwa 2,70 bis 3,00 Dollar steigen. Ein solcher Kurs wäre ohne eine deutliche Margenerholung schwer zu rechtfertigen.

Zum Verständnis für euch, ich gehe bei Nike zukünftig von einer enormen Rallye aus bis auf weit über 100$! Bitte trennt die Zeit unabhängige Charttechnik aus meinem letzten Beitrag zu Nike mit dem nächsten 5 welligen Zyklus der nach der aktuellen und finalen Welle C der ABC Korrektur ansteht, von der aktuellen Analyse die die wirtschaftliche Situation versucht mit dem Kurs zu verbinden!**

Aktuell sind die Kurse um 42$ aus meiner Sicht was für langfristige Investoren die den Trendwechsel in jedem Fall mitnehmen wollen. Wirklich günstig wird Nike unter 40$.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25035/board/20260731212714-img-1947.jpeg





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25035/board/20260731212726-img-1948.jpeg