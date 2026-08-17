Börsen Update
Börsen Update USA - 17.08. - US 30 schwach -0,53 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht bei 53.435,94 PKT und verliert bisher -0,53 %.
Top-Werte: Caterpillar +3,12 %, Chevron Corporation +1,43 %, Goldman Sachs Group +0,92 %, Merck & Co +0,62 %, Cisco Systems +0,58 %
Flop-Werte: Nike (B) -4,77 %, Microsoft -3,31 %, IBM -3,25 %, Salesforce -3,12 %, McDonald's -2,61 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:40) bei 30.004,84 PKT und fällt um -0,11 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +8,42 %, Lumentum Holdings +6,79 %, Marvell Technology +6,67 %, Teradyne +5,76 %, Applied Materials +5,67 %
Flop-Werte: Meta Platforms (A) -4,60 %, Adobe -4,59 %, Workday (A) -4,55 %, Thomson Reuters -4,37 %, Keurig Dr Pepper -3,82 %
Der US 500 steht bei 7.754,13 PKT und verliert bisher -0,37 %.
Top-Werte: Coherent +10,60 %, SanDisk Corporation +8,42 %, Lumentum Holdings +6,79 %, Corning +6,23 %, CIENA +5,82 %
Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -5,87 %, Constellation Brands (A) -5,82 %, Align Technology -5,70 %, The Trade Desk Registered (A) -5,57 %, Carvana Registered (A) -5,32 %
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