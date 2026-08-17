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    Aktien New York

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    Moderate Verluste - Trübe Aussichten für Nahost-Konflikt

    Aktien New York - Moderate Verluste - Trübe Aussichten für Nahost-Konflikt
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Belastet von eingetrübten Aussichten auf Frieden im Nahen Osten sind die US-Aktienmärkte mit moderaten Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Montag zuletzt um 0,5 Prozent auf 53.443 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,4 Prozent auf 7.746 Zähler. Der Tech-Index Nasdaq 100 gab um 0,1 Prozent auf 30.019 Punkte nach.

    Für Ernüchterung sorgt der wieder verschärfte Nahost-Konflikt. US-Präsident Donald Trump sagte Berichten zufolge, er habe es nicht eilig, den Krieg mit dem Iran zu beenden. Zudem kündigte er eine Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus an. Am Montag legte mit einer scharfen Drohung gegen den Oman, der bislang keine aktive Kriegspartei ist, nach: "Wenn der Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren", sagte Trump dem Sender Fox News. Das Sultanat soll derzeit mit dem Iran klären, wie künftig die Schifffahrt durch die Straße von Hormus geregelt sein soll - bisher ohne Einigung.

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    Unterdessen sind die Kämpfe im Libanon erneut aufgeflammt. Das israelische Militär bestätigte Luftangriffe auf die Hisbollah-Infrastruktur als Vergeltung für einen Angriff der Hisbollah auf eine von Israel als "Sicherheitszone" bezeichnete Zone im Südlibanon. Dies ist die schwerste Eskalation des Konflikts seit dem im Juni letzten Jahres unter Vermittlung der USA geschlossenen Rahmenabkommen.

    Im Technologiesektor trieben Umsatzaussagen des OpenAI-Konkurrenten Anthropic die Erholung von KI-Aktien nochmals etwas voran. Das Unternehmen stärkte damit wieder die Hoffnung der Anleger, dass sich die massiven Investitionen in diese Technologie letztlich auszahlen werden.

    Unter den US-Werten mit KI-Fantasie verzeichneten die Titel von Micron , Sandisk , Western Digital und Marvell Technology Kursgewinne zwischen 3,7 und 8,7 Prozent.

    Die Aktien von Nike rutschten nach einer negativ aufgenommenen Analystenstudie auf den tiefsten Stand seit mehr als zwölf Jahren ab und verloren zuletzt 4,2 Prozent. Laut dem UBS-Analysten Jay Sole sind die Preise für Nike-Sportschuhe auf dem sekundären Sneaker-Markt im Juli den dritten Monat in Folge gesunken.

    Unterschiedliche Richtungen schlugen die Kurse zweier Rüstungskonzerne ein: Während die Aktie von RTX nach einem Großauftrag der US-Marine für Marschflugkörper um 0,2 Prozent zulegte, ging es für die Papiere von L3Harris um 4,2 Prozent bergab. Sie litten unter der Nachricht, dass der Konzernchef wegen eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens ausgetauscht wird.

    Die Titel von Constellation Brands sackten als schwächster Wert im S&P-100-Index um 5,8 Prozent ab. Marktbeobachter verwiesen dabei auf gesenkte Kursziele einiger Analysten. Zuvor hatte der jüngste Quartalsbericht des Herstellers von Bier, Wein und Spirituosen für Enttäuschung gesorgt./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,81 % und einem Kurs von 113,5 auf Tradegate (17. August 2026, 20:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +17,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 995,22 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.345,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +2,23 %/+84,58 % bedeutet.





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