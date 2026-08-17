Nike (B) Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 17.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Nike (B) Aktie. Sie fällt um -4,65 % auf 33,66€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute bei der Nike (B) Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Nike (B) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -6,87 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Nike (B) Aktie damit um -7,33 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,06 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -38,54 % verloren.

Während Nike (B) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,46 %. Damit gehört Nike (B) heute zu den auffälligeren Werten.

Nike (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,33 % 1 Monat -13,06 % 3 Monate -6,87 % 1 Jahr -49,07 %

Informationen zur Nike (B) Aktie

Stand: 17.08.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,50 Mrd.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Nike (B)

PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,49 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -1,40 %. VF notiert im Minus, mit -2,88 %. adidas verliert -3,35 %

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Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.