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    Aktie im Aufwind

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    Kursziel 71 Euro: Warum Analysten jetzt wieder auf Salzgitter setzen

    Salzgitter profitiert von Handelsschutz und steigenden Stahlpreisen: BofA sieht 18 Prozent mehr Ergebnis als der Marktkonsens erwartet und nimmt die Coverage mit einem Kursziel von 71 Euro und Kaufempfehlung wieder auf.

    Für Sie zusammengefasst
    • BofA empfiehlt Salzgitter mit Kursziel 71 Euro
    • Steigende Stahlpreise treiben Ebitda bis 2027
    • HKM-Zukauf und Handelsschutz stärken das Potenzial
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Aktie im Aufwind - Kursziel 71 Euro: Warum Analysten jetzt wieder auf Salzgitter setzen
    Foto: AAPimages/Gränzdorfer/Wehnert - AAPimages/Gränzdorfer/Wehnert

    Die Bank of America (BofA) nimmt die Coverage der Salzgitter-Aktie wieder auf und vergibt direkt eine Kaufempfehlung. Das Kursziel liegt bei 71 Euro. Zentrales Argument: Salzgitter reagiert wegen seines hohen Anteils an importanfälligen Massenstahlprodukten besonders stark auf Preisbewegungen am europäischen Stahlmarkt.

    Die Salzgitter-Aktie reagierte am Montag mit einem Kursgewinn von mehr als drei Prozent und krönte sich damit zum Tagessieger im MDAX.

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    Für 2027 rechnet BofA im Schnitt mit einem Warmbreitband-Preis von 775 Euro je Tonne, derzeit liegt der Wert bei rund 720 Euro. Begründet wird das mit zurückhaltenden Kapazitätsausweitungen der Wettbewerber, einer Angebotskonzentration bei ArcelorMittal sowie leerlaufenden Lagerbeständen zum vierten Quartal, was Preiserhöhungen begünstigen dürfte.

    Damit sehen die Analysten das operative Ergebnis 2027 rund 18 Prozent über dem Marktkonsens, das Ebitda könnte sich von 2025 bis 2027 nahezu verdreifachen und rund 1,1 Milliarden Euro erreichen.

    Als zweiten Werttreiber nennt BofA die Übernahme des Stahlwerks HKM. Der kapitalschonend strukturierte Zukauf bringe zusätzliche Kapazität genau zum richtigen Zeitpunkt vor einer erwarteten Marktbelebung. Wird die Importquote künftig auch auf Brammen ausgeweitet, ergäbe sich weiteres Kurspotenzial.

    Bei der Bewertung sehen die Analysten trotz der Kurserholung (140 Prozent in 12 Monaten) noch Luft nach oben. Aktuell wird die Aktie mit dem 6-fachen des erwarteten Ebitda für 2027 gehandelt, der Zehnjahresdurchschnitt liegt bei 7,2. Rechnet man den Aurubis-Anteil heraus, bewertet der Markt das reine Stahlgeschäft nur mit dem 4- bis 5-fachen Ebitda, günstiger als Wettbewerber wie SSAB und Voestalpine mit etwa 5,5.

    Die Analysten setzen mit der Wiederaufnahme der Coverage ein klares Signal – die Kaufempfehlung stützt sich auf drei Faktoren, die sich gegenseitig verstärken: steigende Stahlpreise durch Handelsschutz, günstig eingekaufte Zusatzkapazität durch HKM und ein durch die Verschiebung teurer Dekarbonisierungsinvestitionen entlasteter Cashflow.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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