Aktien mit extremer Performance im US 30 am 17.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Kursschwäche der Nike-Aktie am Mehrjahrestief und die Aussicht auf weitere Rückgänge unter 30 beziehungsweise bis 25 Euro. Einige diskutieren gestützt auf kurzfristig verbesserte Charttechnik eine Erholung und sehen zum Jahresende 50–60 US-Dollar, während langfristig höhere Kurse erwartet werden. Fundamentale Unterstützung bietet die geplante Dividendenerhöhung auf 0,41 US-Dollar je Quartal; ein baldiger Kurstreiber wird jedoch bezweifelt.