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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 30 am 17.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 30 am 17.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Nike (B)
    ISIN: US6541061031
    WKN: 866993
    Die Nike (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,95 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Kursschwäche der Nike-Aktie am Mehrjahrestief und die Aussicht auf weitere Rückgänge unter 30 beziehungsweise bis 25 Euro. Einige diskutieren gestützt auf kurzfristig verbesserte Charttechnik eine Erholung und sehen zum Jahresende 50–60 US-Dollar, während langfristig höhere Kurse erwartet werden. Fundamentale Unterstützung bietet die geplante Dividendenerhöhung auf 0,41 US-Dollar je Quartal; ein baldiger Kurstreiber wird jedoch bezweifelt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.

    IBM
    Tagesperformance: -3,26 %
    Platz 2
    Performance 1M: +8,01 %
    Chart IBM
    ISIN: US4592001014
    WKN: 851399
    Die IBM Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,26 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: -2,93 %
    Platz 3
    Performance 1M: +24,24 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,93 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microsofts starke Rally nach den Quartalszahlen und die Frage, ob kurzfristig weitere 25–35 % möglich sind. Optimisten verweisen auf 18 % Umsatzwachstum, 41 % Azure-Wachstum, den hohen KI-Auftragsbestand und eine angeblich günstige Bewertung mit KGV unter 21. Skeptiker erwarten nach dem Anstieg eine Seitwärtsphase oder Konsolidierung. Technisch wird ein Gap-Close bei 463 US-Dollar diskutiert; neue KI-Chips könnten weitere Impulse liefern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

    McDonald's
    Tagesperformance: -2,82 %
    Platz 4
    Performance 1M: +0,02 %
    Chart McDonald's
    ISIN: US5801351017
    WKN: 856958
    Die McDonald's Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,82 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu McDonald's (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um McDonald’s als langfristig interessante Anlage. Diskutiert werden wiederkehrende Kurskorrekturen von 10–20% bei insgesamt moderatem Aufwärtstrend und rund 2% Dividendenrendite. Das jüngste Tief wird als möglicher Boden bewertet; bis zur Mitte der Handelsspanne erscheinen etwa 8% Kurspotenzial möglich, das Chance-Risiko-Verhältnis positiv. Zweifel betreffen demografische Entwicklungen, die Markenpositionierung und eine mögliche Schwäche im Kerngeschäft.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber McDonald's eingestellt.

    Caterpillar
    Tagesperformance: +2,81 %
    Platz 5
    Performance 1M: -2,02 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,81 %.

    Sherwin-Williams
    Tagesperformance: -2,79 %
    Platz 6
    Performance 1M: +5,83 %
    Chart Sherwin-Williams
    ISIN: US8243481061
    WKN: 856050
    Die Sherwin-Williams Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,79 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: -2,78 %
    Platz 7
    Performance 1M: +14,29 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,78 %.

    Walt Disney
    Tagesperformance: -2,53 %
    Platz 8
    Performance 1M: +7,05 %
    Chart Walt Disney
    ISIN: US2546871060
    WKN: 855686
    Die Walt Disney Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,53 %.

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