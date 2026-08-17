Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 17.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,26 %
Performance 1M: +8,01 %
Tagesperformance: -2,93 %
Performance 1M: +24,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,82 %
Performance 1M: +0,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu McDonald's (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,81 %
Performance 1M: -2,02 %
Tagesperformance: -2,79 %
Performance 1M: +5,83 %
Tagesperformance: -2,78 %
Performance 1M: +14,29 %
Tagesperformance: -2,53 %
Performance 1M: +7,05 %