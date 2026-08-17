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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    31.335,67€
    Basispreis
    11,72
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    × 13,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.285,31€
    Basispreis
    23,57
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,72 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +5,43 %
    Platz 2
    Performance 1M: +30,85 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,43 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: +5,21 %
    Platz 3
    Performance 1M: +0,31 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,21 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursverfall der Strategy-Aktie von etwa 120 auf 65 und rund 43 % Minus in drei Monaten. Diskutiert werden ein möglicher Boden und eine Erholung dank fast 5 Mrd. Dollar Barreserve sowie weitere Bitcoin-Käufe, sobald STRC bei 100 steht. Kritiker verweisen auf fehlende Erträge, hohe Finanzierungskosten, sinkendes Eigenkapital und Insolvenzrisiken, falls Verkäufe statt Käufe dominieren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Western Digital
    Tagesperformance: +4,98 %
    Platz 4
    Performance 1M: +13,37 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,98 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +4,90 %
    Platz 5
    Performance 1M: +44,20 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,90 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +4,66 %
    Platz 6
    Performance 1M: -6,72 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,66 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -4,37 %
    Platz 7
    Performance 1M: +4,57 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,37 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +4,36 %
    Platz 8
    Performance 1M: +40,47 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,36 %.

    Adobe
    Tagesperformance: -4,04 %
    Platz 9
    Performance 1M: +13,39 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,04 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: -3,97 %
    Platz 10
    Performance 1M: -10,35 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,97 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: -3,90 %
    Platz 11
    Performance 1M: -1,19 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,90 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +3,76 %
    Platz 12
    Performance 1M: +24,55 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,76 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns kräftigen Kursanstieg bis 972 US-Dollar und den möglichen Test der 1.000-Dollar-Marke. Charttechnisch gelten der Ausbruch über den 200-Tage-Durchschnitt und Widerstände um 926 US-Dollar als bullish. Fundamentale Unterstützung liefern die anhaltend hohe KI-, DRAM-, NAND- und HBM-Nachfrage, knappe Kapazitäten, erwartete hohe Margen, Milliardeninvestitionen und Aktienrückkäufe. Zudem wird auf mögliche Short-Squeezes verwiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Netflix
    Tagesperformance: -3,72 %
    Platz 13
    Performance 1M: +14,75 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,72 %.

    Shopify
    Tagesperformance: -3,45 %
    Platz 14
    Performance 1M: +23,70 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,45 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: -3,42 %
    Platz 15
    Performance 1M: +16,24 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,42 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -3,35 %
    Platz 16
    Performance 1M: +14,75 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,35 %.

    The Kraft Heinz Company
    Tagesperformance: -3,29 %
    Platz 17
    Performance 1M: -3,62 %
    Chart The Kraft Heinz Company
    ISIN: US5007541064
    WKN: A14TU4
    Die The Kraft Heinz Company Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,29 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Konsolidierung der Kraft-Heinz-Aktie nach einem Ausbruch. Der Kurs testet die 50-Tage-Linie; ein kurzfristiges Unterschreiten wird für möglich gehalten, die weitere Richtung bleibt charttechnisch unsicher. Fundamental wird die moderate Bewertung mit einem KGV von 12,6 und rund 6,1 % Dividendenrendite hervorgehoben. Dem stehen der laufende Konzernumbau und die Unsicherheit gegenüber. Ein Anleger verkauft zugunsten von Berkshire Hathaway, da er dort bereits investiert ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.

    Ross Stores
    Tagesperformance: -3,25 %
    Platz 18
    Performance 1M: -0,92 %
    Chart Ross Stores
    ISIN: US7782961038
    WKN: 870053
    Die Ross Stores Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,25 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: +3,22 %
    Platz 19
    Performance 1M: +10,31 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,22 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stark divergierenden Erwartungen an die SpaceX-Aktie: Morgan Stanley und die Mehrheit der Analysten sehen mit einem Kursziel von 300 US-Dollar weiteres Potenzial, vor allem durch KI-Aktivitäten und mögliche Starlink-Dominanz bei der mobilen Datenübertragung. Skeptiker halten die Bewertung für überzogen und warnen vor teurer Rechenleistung, strukturellen Risiken sowie einem möglichen Kurssturz. Die Short-Debatte dreht sich um Absicherung, hohe Kosten und mögliche Verluste bei steigenden Kursen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

    Monster Beverage
    Tagesperformance: -3,15 %
    Platz 20
    Performance 1M: -7,60 %
    Chart Monster Beverage
    ISIN: US61174X1090
    WKN: A14U5Z
    Die Monster Beverage Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,15 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -3,15 %
    Platz 21
    Performance 1M: -1,66 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,15 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -3,06 %
    Platz 22
    Performance 1M: +35,74 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,06 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: -2,97 %
    Platz 23
    Performance 1M: +2,48 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,97 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: -2,90 %
    Platz 24
    Performance 1M: +24,24 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,90 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microsofts starke Rally nach den Quartalszahlen und die Frage, ob kurzfristig weitere 25–35 % möglich sind. Optimisten verweisen auf 18 % Umsatzwachstum, 41 % Azure-Wachstum, den hohen KI-Auftragsbestand und eine angeblich günstige Bewertung mit KGV unter 21. Skeptiker erwarten nach dem Anstieg eine Seitwärtsphase oder Konsolidierung. Technisch wird ein Gap-Close bei 463 US-Dollar diskutiert; neue KI-Chips könnten weitere Impulse liefern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -2,79 %
    Platz 25
    Performance 1M: +9,39 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,79 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: -2,74 %
    Platz 26
    Performance 1M: +24,78 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,74 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: -2,66 %
    Platz 27
    Performance 1M: -1,84 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,66 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -2,64 %
    Platz 28
    Performance 1M: +0,39 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,64 %.

    Paychex
    Tagesperformance: -2,58 %
    Platz 29
    Performance 1M: +4,93 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,58 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +2,29 %
    Platz 30
    Performance 1M: +6,05 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,29 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    Tagesperformance: +2,18 %
    Platz 31
    Performance 1M: -2,91 %
    Chart PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    ISIN: US7223041028
    WKN: A2JRK6
    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,18 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 32
    Performance 1M: +48,70 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: +2,04 %
    Platz 33
    Performance 1M: +6,66 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,04 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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