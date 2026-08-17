Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +5,43 %
Performance 1M: +30,85 %
Tagesperformance: +5,21 %
Performance 1M: +0,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,98 %
Performance 1M: +13,37 %
Tagesperformance: +4,90 %
Performance 1M: +44,20 %
Tagesperformance: +4,66 %
Performance 1M: -6,72 %
Tagesperformance: -4,37 %
Performance 1M: +4,57 %
Tagesperformance: +4,36 %
Performance 1M: +40,47 %
Tagesperformance: -4,04 %
Performance 1M: +13,39 %
Tagesperformance: -3,97 %
Performance 1M: -10,35 %
Tagesperformance: -3,90 %
Performance 1M: -1,19 %
Tagesperformance: +3,76 %
Performance 1M: +24,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,72 %
Performance 1M: +14,75 %
Tagesperformance: -3,45 %
Performance 1M: +23,70 %
Tagesperformance: -3,42 %
Performance 1M: +16,24 %
Tagesperformance: -3,35 %
Performance 1M: +14,75 %
Tagesperformance: -3,29 %
Performance 1M: -3,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,25 %
Performance 1M: -0,92 %
Tagesperformance: +3,22 %
Performance 1M: +10,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,15 %
Performance 1M: -7,60 %
Tagesperformance: -3,15 %
Performance 1M: -1,66 %
Tagesperformance: -3,06 %
Performance 1M: +35,74 %
Tagesperformance: -2,97 %
Performance 1M: +2,48 %
Tagesperformance: -2,90 %
Performance 1M: +24,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,79 %
Performance 1M: +9,39 %
Tagesperformance: -2,74 %
Performance 1M: +24,78 %
Tagesperformance: -2,66 %
Performance 1M: -1,84 %
Tagesperformance: -2,64 %
Performance 1M: +0,39 %
Tagesperformance: -2,58 %
Performance 1M: +4,93 %
Tagesperformance: +2,29 %
Performance 1M: +6,05 %
Tagesperformance: +2,18 %
Performance 1M: -2,91 %
Tagesperformance: +2,08 %
Performance 1M: +48,70 %
Tagesperformance: +2,04 %
Performance 1M: +6,66 %