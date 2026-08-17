Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 17.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +7,72 %
Performance 1M: +32,91 %
Tagesperformance: -6,65 %
Performance 1M: +2,12 %
Tagesperformance: -5,92 %
Performance 1M: +16,01 %
Tagesperformance: -5,65 %
Performance 1M: +6,87 %
Tagesperformance: -5,53 %
Performance 1M: -26,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,28 %
Performance 1M: +14,59 %
Tagesperformance: -5,22 %
Performance 1M: +1,40 %
Tagesperformance: +5,08 %
Performance 1M: +44,20 %
Tagesperformance: -5,04 %
Performance 1M: +10,52 %
Tagesperformance: +5,03 %
Performance 1M: -6,72 %
Tagesperformance: +5,01 %
Performance 1M: +14,49 %
Tagesperformance: -4,86 %
Performance 1M: +2,11 %
Tagesperformance: -4,86 %
Performance 1M: +21,19 %
Tagesperformance: +4,84 %
Performance 1M: +5,70 %
Tagesperformance: +4,83 %
Performance 1M: +40,47 %
Tagesperformance: -4,68 %
Performance 1M: +2,23 %
Tagesperformance: +4,66 %
Performance 1M: +13,37 %
Tagesperformance: -4,63 %
Performance 1M: -7,87 %
Tagesperformance: -4,47 %
Performance 1M: +5,27 %
Tagesperformance: -4,30 %
Performance 1M: +3,96 %
Tagesperformance: -4,29 %
Performance 1M: +5,59 %
Tagesperformance: -4,22 %
Performance 1M: -13,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,12 %
Performance 1M: +13,39 %
Tagesperformance: -3,98 %
Performance 1M: -0,39 %
Tagesperformance: -3,97 %
Performance 1M: +23,48 %
Tagesperformance: +3,96 %
Performance 1M: +12,70 %
Tagesperformance: -3,96 %
Performance 1M: -10,35 %
Tagesperformance: +3,94 %
Performance 1M: +24,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,94 %
Performance 1M: +13,74 %
Tagesperformance: -3,89 %
Performance 1M: -1,19 %
Tagesperformance: +3,28 %
Performance 1M: +8,25 %
Tagesperformance: +3,13 %
Performance 1M: +13,47 %
Tagesperformance: +3,01 %
Performance 1M: +2,75 %
Tagesperformance: +2,93 %
Performance 1M: +3,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,82 %
Performance 1M: -2,02 %
Tagesperformance: +2,80 %
Performance 1M: +2,04 %
Tagesperformance: +2,77 %
Performance 1M: +14,88 %
Tagesperformance: +2,60 %
Performance 1M: +6,05 %
Tagesperformance: +2,53 %
Performance 1M: -0,34 %