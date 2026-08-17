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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 17.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 17.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    8.039,99€
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    Blatt
    Long
    6.971,98€
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    6,71
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    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,29 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +7,72 %
    Platz 2
    Performance 1M: +32,91 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,72 %.

    Constellation Brands (A)
    Tagesperformance: -6,65 %
    Platz 3
    Performance 1M: +2,12 %
    Chart Constellation Brands (A)
    ISIN: US21036P1084
    WKN: 871918
    Die Constellation Brands (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,65 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: -5,92 %
    Platz 4
    Performance 1M: +16,01 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,92 %.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: -5,65 %
    Platz 5
    Performance 1M: +6,87 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,65 %.

    The Trade Desk Registered (A)
    Tagesperformance: -5,53 %
    Platz 6
    Performance 1M: -26,91 %
    Chart The Trade Desk Registered (A)
    ISIN: US88339J1051
    WKN: A2ARCV
    Die The Trade Desk Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursverfall der The-Trade-Desk-Aktie, hohe Verluste und die Frage nach Nachkäufen. Einige sehen bei rund 16 im TTM-KGV sowie etwa 2,3 beim erwarteten KGV/KUV eine inzwischen moderate Bewertung und halten eine Erholung über 30 Euro für möglich. Als Chancen gelten eine Bodenbildung und positive Q3-Impulse; zugleich werden schwächere Prognosen, verlangsamtes Wachstum und die Gefahr weiterer Rückgänge betont.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.

    Corning
    Tagesperformance: +5,28 %
    Platz 7
    Performance 1M: +14,59 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,28 %.

    Align Technology
    Tagesperformance: -5,22 %
    Platz 8
    Performance 1M: +1,40 %
    Chart Align Technology
    ISIN: US0162551016
    WKN: 590375
    Die Align Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,22 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +5,08 %
    Platz 9
    Performance 1M: +44,20 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,08 %.

    KKR
    Tagesperformance: -5,04 %
    Platz 10
    Performance 1M: +10,52 %
    Chart KKR
    ISIN: US48251W1045
    WKN: A2LQV6
    Die KKR Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,04 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +5,03 %
    Platz 11
    Performance 1M: -6,72 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,03 %.

    Quanta Services
    Tagesperformance: +5,01 %
    Platz 12
    Performance 1M: +14,49 %
    Chart Quanta Services
    ISIN: US74762E1029
    WKN: 912294
    Die Quanta Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,01 %.

    Molson Coors Beverage Registered (B)
    Tagesperformance: -4,86 %
    Platz 13
    Performance 1M: +2,11 %
    Chart Molson Coors Beverage Registered (B)
    ISIN: US60871R2094
    WKN: A0DPTB
    Die Molson Coors Beverage Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,86 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: -4,86 %
    Platz 14
    Performance 1M: +21,19 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,86 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: +4,84 %
    Platz 15
    Performance 1M: +5,70 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,84 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +4,83 %
    Platz 16
    Performance 1M: +40,47 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,83 %.

    L3Harris Technologies
    Tagesperformance: -4,68 %
    Platz 17
    Performance 1M: +2,23 %
    Chart L3Harris Technologies
    ISIN: US5024311095
    WKN: A2PM3H
    Die L3Harris Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,68 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +4,66 %
    Platz 18
    Performance 1M: +13,37 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,66 %.

    Norwegian Cruise Line
    Tagesperformance: -4,63 %
    Platz 19
    Performance 1M: -7,87 %
    Chart Norwegian Cruise Line
    ISIN: BMG667211046
    WKN: A1KBL8
    Die Norwegian Cruise Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,63 %.

    Centene
    Tagesperformance: -4,47 %
    Platz 20
    Performance 1M: +5,27 %
    Chart Centene
    ISIN: US15135B1017
    WKN: 766458
    Die Centene Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,47 %.

    Verisign
    Tagesperformance: -4,30 %
    Platz 21
    Performance 1M: +3,96 %
    Chart Verisign
    ISIN: US92343E1029
    WKN: 911090
    Die Verisign Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,30 %.

    Fiserv
    Tagesperformance: -4,29 %
    Platz 22
    Performance 1M: +5,59 %
    Chart Fiserv
    ISIN: US3377381088
    WKN: 881793
    Die Fiserv Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,29 %.

    Nike (B)
    Tagesperformance: -4,22 %
    Platz 23
    Performance 1M: -13,06 %
    Chart Nike (B)
    ISIN: US6541061031
    WKN: 866993
    Die Nike (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,22 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Kursschwäche der Nike-Aktie am Mehrjahrestief und die Aussicht auf weitere Rückgänge unter 30 beziehungsweise bis 25 Euro. Einige diskutieren gestützt auf kurzfristig verbesserte Charttechnik eine Erholung und sehen zum Jahresende 50–60 US-Dollar, während langfristig höhere Kurse erwartet werden. Fundamentale Unterstützung bietet die geplante Dividendenerhöhung auf 0,41 US-Dollar je Quartal; ein baldiger Kurstreiber wird jedoch bezweifelt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.

    Adobe
    Tagesperformance: -4,12 %
    Platz 24
    Performance 1M: +13,39 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,12 %.

    Fidelity National Information Services
    Tagesperformance: -3,98 %
    Platz 25
    Performance 1M: -0,39 %
    Chart Fidelity National Information Services
    ISIN: US31620M1062
    WKN: A0H1FP
    Die Fidelity National Information Services Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,98 %.

    Expedia Group
    Tagesperformance: -3,97 %
    Platz 26
    Performance 1M: +23,48 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,97 %.

    CIENA
    Tagesperformance: +3,96 %
    Platz 27
    Performance 1M: +12,70 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,96 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: -3,96 %
    Platz 28
    Performance 1M: -10,35 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,96 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +3,94 %
    Platz 29
    Performance 1M: +24,55 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,94 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns kräftigen Kursanstieg bis 972 US-Dollar und den möglichen Test der 1.000-Dollar-Marke. Charttechnisch gelten der Ausbruch über den 200-Tage-Durchschnitt und Widerstände um 926 US-Dollar als bullish. Fundamentale Unterstützung liefern die anhaltend hohe KI-, DRAM-, NAND- und HBM-Nachfrage, knappe Kapazitäten, erwartete hohe Margen, Milliardeninvestitionen und Aktienrückkäufe. Zudem wird auf mögliche Short-Squeezes verwiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Apollo Global Management
    Tagesperformance: -3,94 %
    Platz 30
    Performance 1M: +13,74 %
    Chart Apollo Global Management
    ISIN: US03769M1062
    WKN: A3DB5F
    Die Apollo Global Management Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,94 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: -3,89 %
    Platz 31
    Performance 1M: -1,19 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,89 %.

    Devon Energy
    Tagesperformance: +3,28 %
    Platz 32
    Performance 1M: +8,25 %
    Chart Devon Energy
    ISIN: US25179M1036
    WKN: 925345
    Die Devon Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,28 %.

    Freeport-McMoRan
    Tagesperformance: +3,13 %
    Platz 33
    Performance 1M: +13,47 %
    Chart Freeport-McMoRan
    ISIN: US35671D8570
    WKN: 896476
    Die Freeport-McMoRan Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,13 %.

    Incyte
    Tagesperformance: +3,01 %
    Platz 34
    Performance 1M: +2,75 %
    Chart Incyte
    ISIN: US45337C1027
    WKN: 896133
    Die Incyte Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,01 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +2,93 %
    Platz 35
    Performance 1M: +3,65 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,93 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um widersprüchliche Angaben zur institutionellen Beteiligung an Moderna, die je nach Quelle bis über 100 % der ausgegebenen Aktien reichen. Als Erklärungen werden Doppelzählungen verliehener Aktien, Meldeverzögerungen und Käufe von Short-Eindeckern genannt. Rund 50 Mio. Aktien bleiben leerverkauft, was weiteren Kaufdruck ermöglichen könnte. Zugleich wurden 60 US-Dollar und die 50-Tage-Linie zurückerobert. Im Fokus stehen mögliche Phase-3-Daten zu Intismeran im Oktober.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Caterpillar
    Tagesperformance: +2,82 %
    Platz 36
    Performance 1M: -2,02 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,82 %.

    Casey's General Stores
    Tagesperformance: +2,80 %
    Platz 37
    Performance 1M: +2,04 %
    Chart Casey's General Stores
    ISIN: US1475281036
    WKN: 885039
    Die Casey's General Stores Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,80 %.

    Emcor Group
    Tagesperformance: +2,77 %
    Platz 38
    Performance 1M: +14,88 %
    Chart Emcor Group
    ISIN: US29084Q1004
    WKN: 898814
    Die Emcor Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,77 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +2,60 %
    Platz 39
    Performance 1M: +6,05 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,60 %.

    Interactive Brokers Group Registered (A)
    Tagesperformance: +2,53 %
    Platz 40
    Performance 1M: -0,34 %
    Chart Interactive Brokers Group Registered (A)
    ISIN: US45841N1072
    WKN: A0MQY6
    Die Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,53 %.

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    Autor
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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 17.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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