Carvana Registered (A) Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 17.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Carvana Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -7,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Carvana revolutioniert den Gebrauchtwagenmarkt durch eine innovative Online-Plattform, die den Kaufprozess vereinfacht und den Kundenkomfort erhöht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Carvana Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,86 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Carvana Registered (A) Aktie damit um -1,15 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Carvana Registered (A) auf -10,53 %.

Während Carvana Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,47 %. Damit gehört Carvana Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Carvana Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,15 % 1 Monat +6,87 % 3 Monate +12,86 % 1 Jahr +8,76 %

Informationen zur Carvana Registered (A) Aktie

Stand: 17.08.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 719 Mio. Carvana Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,50 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 17.08.2026 im US 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Carvana Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carvana Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carvana Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.