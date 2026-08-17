ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Moderate Verluste - Getrübte Nahost-Aussichten
- Trübe Friedensaussichten belasten US-Aktienmärkte
- Dow Jones verliert 0,51 Prozent auf 53.459,78
- Trump droht Oman und plant Kontrolle der Hormusstraße
NEW YORK (dpa-AFX) - Verdüsterte Aussichten auf Frieden im Nahen Osten haben den US-Aktienmärkten am Montag zu schaffen gemacht. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,51 Prozent tiefer bei 53.459,78 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,52 Prozent auf 7.745,06 Zähler abwärts. Der Tech-Index Nasdaq 100 gab um 0,17 Prozent auf 29.995,38 Punkte nach.
US-Präsident Donald Trump sagte Berichten zufolge, er habe es nicht eilig, den Krieg mit dem Iran zu beenden. Zudem kündigte er eine Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus an. Am Montag drohte er dem Oman, der bislang keine aktive Kriegspartei ist. "Wenn der Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren", sagte Trump dem Sender Fox News. Das Sultanat soll derzeit mit dem Iran klären, wie künftig die Schifffahrt durch die Straße von Hormus geregelt sein soll - bisher ohne Einigung.
Unterdessen sind die Kämpfe im Libanon erneut aufgeflammt. Das israelische Militär bestätigte Luftangriffe auf die Hisbollah-Infrastruktur als Vergeltung für einen Angriff der Hisbollah auf eine von Israel als "Sicherheitszone" bezeichnete Zone im Südlibanon. Dies ist die schwerste Eskalation des Konflikts seit dem im Juni letzten Jahres unter Vermittlung der USA geschlossenen Rahmenabkommens.
Im Technologiesektor trieben starke Umsatzsignale des OpenAI-Konkurrenten Anthropic die Erholung von KI-Aktien nochmals voran. Das Unternehmen stärkte damit wieder die Hoffnung der Anleger, dass sich die massiven Investitionen in diese Technologie letztlich auszahlen werden.
Unter den US-Werten mit KI-Fantasie verzeichneten die Titel von Micron , Sandisk , Western Digital und Marvell Technology Kursgewinne zwischen 4,1 und 8,9 Prozent.
Die Aktien von Nike rutschten nach einer negativ aufgenommenen Analystenstudie auf den tiefsten Stand seit mehr als zwölf Jahren ab und verloren am Ende 4,0 Prozent. Laut dem UBS-Analysten Jay Sole sind die Preise für Nike-Sportschuhe auf dem sekundären Sneaker-Markt im Juli den dritten Monat in Folge gesunken.
Um 4,6 Prozent nach unten ging es für den Kurs von L3Harris . Zuvor war bekannt geworden, dass der Konzernchef wegen eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex des Rüstungsunternehmens ausgetauscht wird.
Die Titel von Constellation Brands sackten um 6,2 Prozent ab, nachdem die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway des Investors Warren Buffet bekannt gegeben hatte, ihren Anteil an dem Hersteller von Bier, Wein und Spirituosen veräußert zu haben. Zudem hatten einige Analysten ihre Kursziele gesenkt./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,24 % und einem Kurs von 112,8 auf Lang & Schwarz (17. August 2026, 22:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +17,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 986,86 Mrd..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.345,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +3,00 %/+85,97 % bedeutet.
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Dividendenstatistik Juli 2026
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