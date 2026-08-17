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    Tote und Verletzte bei russischen Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Tote bei Drohnenangriff in Saporischschja
    • Odessa meldet mindestens neun Verletzte durch Angriffe
    • Drohneneinschläge verursachen Stromausfall
    Tote und Verletzte bei russischen Angriffen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Bei russischen Angriffen sind am Abend in der Ukraine mehrere Menschen getötet und verletzt worden. In Saporischschja starben ein Mann und eine Frau bei einem Drohnenangriff auf eine Kleingartenanlage, wie der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram mitteilte. Bei weiteren Drohneneinschlägen sei in einer Gemeinde von Saporischschja der Strom ausgefallen.

    Aus der südukrainischen Hafenstadt Odessa meldeten die Behörden mindestens neun Verletzte durch russische Angriffe. "Der Feind setzt den Terror gegen die Zivilbevölkerung in der Region Odessa fort", schrieb der regionale Militärverwalter Oleh Kiper auf Telegram. Nach Angaben der Agentur Ukrinform wurden bei den russischen Drohnenangriffen ein Restaurant und mehrere Privathäuser getroffen.

    Das russische Militär, das seit knapp viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, attackiert zuletzt verstärkt zivile Ziele im Nachbarland./cha/DP/he






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