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    Erneuerbare Energien boomen! US-Präsident Trump tobt! Zu den Gewinnern zählen First Solar, NextEra Energy, Siemens Energy, RE Royalties Aktie

    Diese Entwicklung dürfte Donald Trump so gar nicht gefallen. In den USA sind Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch. Während die US-Regierung über 1 Mrd. USD zahlt, damit RWE ein Offshore-Wind-Projekt nicht baut, steigt die Solarstromerzeugung um …

    Erneuerbare Energien boomen! US-Präsident Trump tobt! Zu den Gewinnern zählen First Solar, NextEra Energy, Siemens Energy, RE Royalties Aktie
    Foto: esg-aktien.de
    Diese Entwicklung dürfte Donald Trump so gar nicht gefallen. In den USA sind Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch. Während die US-Regierung über 1 Mrd. USD zahlt, damit RWE ein Offshore-Wind-Projekt nicht baut, steigt die Solarstromerzeugung um rund 21 %. Sinkende Kosten, steigender Strombedarf – insbesondere durch Rechenzentren und KI – sowie der enorme Bedarf an neuen Erzeugungskapazitäten sorgen dafür, dass Unternehmen wie First Solar und NextEra Energy profitieren. Zu den Gewinnern aus Deutschland gehören Nordex, SMA Solar und sogar der Gas-Spezialist Siemens Energy. Ein interessanter Small Cap ist RE Royalties. Bei diesem gibt es auch noch Übernahmefantasie.

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    Erneuerbare Energien boomen! US-Präsident Trump tobt! Zu den Gewinnern zählen First Solar, NextEra Energy, Siemens Energy, RE Royalties Aktie Diese Entwicklung dürfte Donald Trump so gar nicht gefallen. In den USA sind Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch. Während die US-Regierung über 1 Mrd. USD zahlt, damit RWE ein Offshore-Wind-Projekt nicht baut, steigt die Solarstromerzeugung um …
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