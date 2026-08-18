Erneuerbare Energien boomen! US-Präsident Trump tobt! Zu den Gewinnern zählen First Solar, NextEra Energy, Siemens Energy, RE Royalties Aktie Diese Entwicklung dürfte Donald Trump so gar nicht gefallen. In den USA sind Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch. Während die US-Regierung über 1 Mrd. USD zahlt, damit RWE ein Offshore-Wind-Projekt nicht baut, steigt die Solarstromerzeugung um …



