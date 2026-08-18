HPQ Silicon, Wacker Chemie, Cabot: Drei Aktien, ein Material – und ein Milliardenmarkt, den kaum jemand kennt Es steckt in Zahnpasta, in Autoreifen und in der Lackschicht des Küchenschranks, doch kaum ein Anleger hat je davon gehört. Pyrogene Kieselsäure ist ein unscheinbares weißes Pulver, das seit Jahrzehnten unbemerkt ganze Industrien zusammenhält, von …



