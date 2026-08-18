HPQ Silicon, Wacker Chemie, Cabot: Drei Aktien, ein Material – und ein Milliardenmarkt, den kaum jemand kennt
Es steckt in Zahnpasta, in Autoreifen und in der Lackschicht des Küchenschranks, doch kaum ein Anleger hat je davon gehört. Pyrogene Kieselsäure ist ein unscheinbares weißes Pulver, das seit Jahrzehnten unbemerkt ganze Industrien zusammenhält, von …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Es steckt in Zahnpasta, in Autoreifen und in der Lackschicht des Küchenschranks, doch kaum ein Anleger hat je davon gehört. Pyrogene Kieselsäure ist ein unscheinbares weißes Pulver, das seit Jahrzehnten unbemerkt ganze Industrien zusammenhält, von der Kosmetik über Klebstoffe bis zur Lebensmittelproduktion. Diesen milliardenschweren Nischenmarkt teilen wenige etablierte Konzerne unter sich auf, allen voran Wacker Chemie und dessen US-Gegenspieler Cabot – zwei Namen, die an der Börse für Solidität und Größe stehen. Ab sofort mischt ein kleiner kanadischer Herausforderer mit: HPQ Silicon will mit einem neuartigen, günstigeren Herstellungsverfahren in den Markt drängen und hat parallel noch einen zweiten, mindestens ebenso spannenden Pfeil im Köcher.
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