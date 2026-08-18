Aufgepasst bei den Rebound-Chancen Mercedes-Benz und Nebius Group! Knaller-News bei Lahontan! Autos, KI-Spekulation und Goldrausch! Der andauernde Iran-Krieg, die angespannte Lage rund um die Blockade der Straße von Hormus sowie US-Präsident Donald Trumps unberechenbarer Kurs zwischen maximaler wirtschaftlicher Isolation Teherans und überraschenden Deeskalations-Signalen halten …



