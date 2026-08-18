Nel ASA hoffnungslos? dynaCERT Aktie vor Comeback und SFC Energy schon mittendrin! Gibt es bei Nel ASA noch Hoffnung? Kurzfristige Treiber für die Aktie sind derzeit nicht in Sicht. Das Wachstum ist gering und die Verluste steigen kräftig. Zuletzt haben auch noch Analysten ihr Kursziel rasiert. Dagegen spricht bei dynaCERT viel …



