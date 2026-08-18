Nel ASA hoffnungslos? dynaCERT Aktie vor Comeback und SFC Energy schon mittendrin!
Gibt es bei Nel ASA noch Hoffnung? Kurzfristige Treiber für die Aktie sind derzeit nicht in Sicht. Das Wachstum ist gering und die Verluste steigen kräftig. Zuletzt haben auch noch Analysten ihr Kursziel rasiert. Dagegen spricht bei dynaCERT viel …
Foto: esg-aktien.de
Gibt es bei Nel ASA noch Hoffnung? Kurzfristige Treiber für die Aktie sind derzeit nicht in Sicht. Das Wachstum ist gering und die Verluste steigen kräftig. Zuletzt haben auch noch Analysten ihr Kursziel rasiert. Dagegen spricht bei dynaCERT viel für ein Comeback der Aktie. Das Cleantech-Unternehmen hat erneut Fortschritte bei der Vermarktung seiner Technologie zur Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und Emissionen bestehender Dieselmotoren in Asien gemeldet. Damit könnten Analysten recht behalten. Sie sehen bei dynaCERT massives Kurspotenzial. Ein Beispiel für ein fulminantes Comeback hat in diesem Jahr SFC Energy geliefert. Analysten sehen auch nach der über 50 %-Rally noch erhebliches Kurspotenzial.
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