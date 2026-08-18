Bauernverband zieht Bilanz der Ernte 2026

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Bauernverband stellt am Dienstag eine Bilanz der schwierigen Ernte in diesem Sommer vor. Angesichts anhaltender Trockenheit und Hitze zeichnen sich deutliche Einbußen bei Getreide und Raps ab. Erwartet werden unterdurchschnittliche Ergebnisse. Vor allem in Süddeutschland kam es nach Branchenangaben zu größeren Schäden, die zu totalen Ertragsausfällen führen könnten. Teils gibt es auch Engpässe bei Tierfutter. Der Bauernverband forderte wegen einer angespannten Lage vieler Höfe Finanzhilfen der Politik./sam/DP/jha



