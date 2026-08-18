Neues Zentrum soll Drohnenabwehr voranbringen

COCHSTEDT (dpa-AFX) - Wie lassen sich gefährliche Drohnen besser erkennen und abwehren? In Sachsen-Anhalt wird am Dienstag (10.30 Uhr) ein neues Forschungszentrum für Drohnensicherheit eröffnet. Am Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Cochstedt im Salzlandkreis sollen dafür neue Technologien entwickelt und unter realistischen Bedingungen erprobt werden.

Zur Eröffnung werden auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) erwartet. Gemeinsam mit dem DLR-Standort Braunschweig entsteht nach Angaben der Beteiligten eine bundesweit einzigartige Einrichtung.