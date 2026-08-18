Warnstreik im Hamburger Hafen hat begonnen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 21,70 auf Lang & Schwarz (17. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um -0,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..

Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.