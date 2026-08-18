Warnstreik im Hamburger Hafen hat begonnen
- Warnstreik im Hamburger Hafen dauert 24 Stunden
- Verdi weist Angebot des Arbeitgeberverbands zurück
- Streik betrifft vier Containerterminals in Hamburg
HAMBURG (dpa-AFX) - Im Hamburger Hafen hat in der Nacht ein 24-stündiger Warnstreik begonnen. Das teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit. Hintergrund des Warnstreiks sind Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS). Verdi hatte das jüngste Angebot des Arbeitgeberverbands ZDS zurückgewiesen. Nach Ankündigung der Gewerkschaft betrifft der Warnstreik in Hamburg die vier großen Containerterminals des Hafens. Am Dienstag hat Verdi um 9.00 Uhr eine Demonstration am Containerterminal Burchardkai geplant. Verdi hat außerdem zu Warnstreiks in fünf weiteren Seehäfen aufgerufen./lkm/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie
Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 21,70 auf Lang & Schwarz (17. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um -0,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..
Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.
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