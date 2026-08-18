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    Mit der S-Bahn zum BER? Derzeit nicht zu empfehlen

    Für Sie zusammengefasst
    • S-Bahn-Sperrung erschwert die Anreise zum BER
    • Reisende sollen Regionalverkehr und FEX nutzen
    • Bauarbeiten am Stellwerk dauern bis 31. August
    Mit der S-Bahn zum BER? Derzeit nicht zu empfehlen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor Ende der Sommerferien ist die Anreise zum Flughafen Berlin-Brandenburg wegen Bauarbeiten bei der S-Bahn beeinträchtigt. Seit dem frühen Morgen gibt es keinen S-Bahnverkehr mehr zwischen Schöneweide, Baumschulenweg und Treptower Park. Wie die S-Bahn vorab online mitteilte, dauert die Sperrung bis in die frühen Morgenstunden des 31. August an. Reisenden wird empfohlen, von oder zum BER den Regionalverkehr zu nutzen, etwa den Flughafenexpress FEX.

    Von den Bauarbeiten sind zahlreiche S-Bahnlinien betroffen, darunter auch die weiter nördlich verkehrende S75. Für den Abschnitt zwischen Schöneweide, Baumschulenweg und Treptower Park/Neukölln wurden zwei Ersatzbuslinien eingesetzt.

    Die Sperrungen sind nötig, weil weiter am neuen elektronischen Stellwerk in Schöneweide gearbeitet wird. Das neue Stellwerk soll der S-Bahn zufolge mehrere ältere Schaltstellen entlang der Strecke ersetzen, die aktuell noch vor Ort bedient werden müssen. Der Abschnitt ist der letzte im Netz der S-Bahn, der noch nicht direkt an die Betriebszentrale in Halensee angeschlossen ist. "Die Fernsteuerung von dort hat den Vorteil, dass der Verkehr nicht mehr eingestellt werden muss, falls sämtliches ortskundiges Personal ausfällt", heißt es von der S-Bahn./nif/DP/zb






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