🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Vor Wahl in Brasilien

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lula droht Ärger wegen Karnevalsumzugs

    Für Sie zusammengefasst
    • Lula droht wegen Karnevalsparade juristischer Ärger
    • Wahlgericht lässt Klage wegen Wahlwerbung zu
    • Oppositionspartei wirft Lula unzulässige Werbung vor
    Vor Wahl in Brasilien - Lula droht Ärger wegen Karnevalsumzugs
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRASILIA (dpa-AFX) - Zu Beginn des Wahlkampfes in Brasilien droht Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wegen einer ihm gewidmeten Karnevalsparade juristischer Ärger. Einen Tag nach dem Wahlkampfauftakt ließ das Oberste Wahlgericht des südamerikanischen Landes eine Klage gegen den Staatschef zu. Wie brasilianische Medien berichten, wirft eine Oppositionspartei Lula vor, mit der aus öffentlichen Mitteln finanzierten Parade beim weltberühmten Karneval in Rio de Janeiro unrechtmäßig für sich geworben zu haben.

    Bei der Präsidentenwahl im Oktober strebt der 80-jährige Lula als Kandidat der linken Arbeiterpartei (PT) eine vierte Amtszeit an. Bei der Parade im Februar zeichnete die Sambaschule "Acadêmicos de Niterói" den Weg des Linkspolitikers vom einfachen Metallarbeiter zum mächtigen Staatschef der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas nach. Eine riesige Skulptur Lulas mit erhobener Faust wurde durch das Sambodrom in Rio getragen.

    Oppositionspartei: Parade war "kein bloßer Zufall"

    Die Klage wurde von der liberalen Partei Novo eingereicht. "Es handelt sich hier nicht um einen bloßen Zufall oder eine spontane Bekundung politischer Unterstützung, sondern um Millionen Reais an öffentlichen Mitteln, die einer Sambaschule zugutekamen, deren Thema Lula gewidmet war", sagte Novo-Parteichef Eduardo Ribeiro Medienberichten zufolge. Auf der Plattform X schrieb er: "Der Größenwahn eines Politikers, der sich für größer als Brasilien hält und eine Parade fördert, die eines kommunistischen Diktators würdig ist, könnte dazu führen, dass er nicht mehr wählbar ist." Der Staatschef hat laut CNN Brasil nun fünf Tage Zeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern.

    Bereits während des Karnevals hatten Oppositionsparteien vergeblich versucht, die Parade wegen des Vorwurfs vorgezogener Wahlwerbung mit juristischen Mitteln zu stoppen. Nach brasilianischem Recht darf für einen Kandidaten erst nach dessen Nominierung geworben werden - Lula war damals offiziell noch nicht gekürt. Bei der Wahl am 4. Oktober gilt der rechtsgerichtete Flávio Bolsonaro, Sohn des wegen eines Putschversuchs verurteilten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, als Lulas wichtigster Herausforderer./aso/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Vor Wahl in Brasilien Lula droht Ärger wegen Karnevalsumzugs Zu Beginn des Wahlkampfes in Brasilien droht Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wegen einer ihm gewidmeten Karnevalsparade juristischer Ärger. Einen Tag nach dem Wahlkampfauftakt ließ das Oberste Wahlgericht des südamerikanischen Landes eine Klage …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     