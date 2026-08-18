SKAN Posts Double-Digit H1 Growth, Confirms Full-Year Guidance
SKAN delivered a powerful first half in 2026, combining double-digit growth in orders and sales with a sharp turnaround in profitability across both core segments.
- SKAN’s order intake increased by 16.3% to CHF 247.6 million in H1 2026, while the order backlog rose 27.8% to CHF 442.3 million.
- Net sales grew 22.2% to CHF 164.5 million, or 24.0% adjusted for currency effects.
- Profitability improved significantly: EBITDA rose to CHF 15.3 million from CHF 0.9 million, and net income reached CHF 5.4 million compared with a prior-year loss of CHF 8.3 million.
- The Equipment & Solutions segment achieved 10.2% sales growth to CHF 99.9 million and returned to positive EBITDA of CHF 2.3 million.
- Services & Consumables was the strongest-growing segment, with order intake up 54.6% to CHF 81.2 million and sales up 47.2% to CHF 64.6 million, supported by acquisitions.
- SKAN confirmed its full-year 2026 guidance: sales growth in the high-teens and an EBITDA margin between 13% and 15%.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at BV Holding is on 18.08.2026.
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