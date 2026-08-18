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    SKAN wächst zweistellig – Jahresprognose bestätigt

    SKAN startet 2026 mit kräftigem Rückenwind: Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität legen deutlich zu, beide Segmente wachsen dynamisch – die Jahresziele werden bestätigt.

    SKAN wächst zweistellig – Jahresprognose bestätigt
    • SKAN steigerte den Auftragseingang im ersten Halbjahr 2026 um 16,3 % auf CHF 247,6 Mio.; der Auftragsbestand wuchs um 27,8 % auf CHF 442,3 Mio.
    • Der Nettoumsatz erhöhte sich um 22,2 % auf CHF 164,5 Mio.; währungsbereinigt betrug das Wachstum 24,0 %.
    • Die Profitabilität verbesserte sich deutlich: Das EBITDA stieg von CHF 0,9 Mio. auf CHF 15,3 Mio., der Halbjahresgewinn von einem Verlust von CHF 8,3 Mio. auf CHF 5,4 Mio.
    • Das Segment Equipment & Solutions erzielte 10,2 % mehr Umsatz (CHF 99,9 Mio.) und steigerte das EBITDA auf CHF 2,3 Mio.; besonders gefragt waren große Projekte mit Ebeam-Technologie.
    • Services & Consumables wuchs besonders stark: Auftragseingang +54,6 % auf CHF 81,2 Mio., Umsatz +47,2 % auf CHF 64,6 Mio.; dazu trugen auch die Akquisitionen Metronik und ABC Transfer bei.
    • SKAN bestätigt die Jahresziele 2026: Umsatzwachstum im oberen Zehnprozentbereich und eine EBITDA-Marge zwischen 13 und 15 %.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei BV Holding ist am 18.08.2026.


    BV Holding

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    ISIN:CH0013396012WKN:A0MPG1
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