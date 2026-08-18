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    Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2026: Das sind die wichtigsten Zahlen

    PSP Swiss Property startet 2026 mit kräftigem Rückenwind: steigende Gewinne, wachsendes Portfolio und ein verbessertes Rating unterstreichen die Stärke des Immobilienkonzerns.

    Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2026: Das sind die wichtigsten Zahlen
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • PSP Swiss Property erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein deutlich verbessertes Ergebnis: Das EBITDA ohne Liegenschaftserfolge stieg um 26,0% auf CHF 187,4 Mio., der Reingewinn um 21,7% auf CHF 236,5 Mio. und der Gewinn je Aktie auf CHF 5,16.
    • Der Verkauf des Entwicklungsprojekts «Richtipark» in Wallisellen brachte CHF 150 Mio. Verkaufspreis sowie einen Erfolg aus Liegenschaftsverkäufen von CHF 39,7 Mio.; zusätzlich sind Earn-out-Zahlungen von bis zu CHF 24,75 Mio. möglich.
    • Das Immobilienportfolio wuchs auf einen Bilanzwert von CHF 10,2 Mrd. und umfasste 148 Anlageliegenschaften sowie 11 Entwicklungsliegenschaften. Die Neubewertung führte im ersten Halbjahr zu einer Aufwertung von CHF 111,9 Mio.
    • Die Leerstandsquote erhöhte sich vorübergehend von 3,5% auf 4,0%, soll bis Ende 2026 aber wieder 3,5% erreichen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge stieg auf 5,1 Jahre.
    • Die solide Finanzierung blieb erhalten: Die Eigenkapitalquote lag bei 55,4%, der durchschnittliche Fremdkapitalkostensatz bei nur 1,05%. Moody’s erhöhte zudem das Rating von A3 auf A2 mit stabilem Ausblick.
    • PSP bestätigt die erhöhte EBITDA-Guidance für 2026 von CHF 335 Mio. (zuvor CHF 310 Mio.) und setzt weiterhin auf hochwertige Immobilien an zentralen Standorten. Am 1. Juli 2026 wurde ausserdem ein Green Bond über CHF 100 Mio. mit 1,05% Zins und Laufzeit bis 2032 emittiert.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PSP Swiss Property ist am 18.08.2026.


    PSP Swiss Property

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    ISIN:CH0018294154WKN:A0CA16
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