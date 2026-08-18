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    HUBER+SUHNER: Aufträge boomen – jetzt kommt die Wachstumsoffensive

    HUBER+SUHNER legt im ersten Halbjahr 2026 trotz hoher Zukunftsinvestitionen zu: Auftragseingang, Umsatz und Industriesegment wachsen kräftig, während OCS den Gewinn vorübergehend bremst.

    HUBER+SUHNER: Aufträge boomen – jetzt kommt die Wachstumsoffensive
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • HUBER+SUHNER steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Auftragseingang um 5,1 % auf CHF 542,8 Mio. und den Nettoumsatz um 2,6 % auf CHF 457,4 Mio.; organisch wuchs der Umsatz um 6,0 %.
    • Der Auftragsbestand erreichte per Ende Juni CHF 516,7 Mio.; das Book-to-Bill-Verhältnis verbesserte sich auf 1,19 gegenüber 1,16 im Vorjahr.
    • Wegen hoher Vorinvestitionen in Entwicklungs- und Produktionskapazitäten für Optical Circuit Switches (OCS) sank das EBIT um 8,4 % auf CHF 41,2 Mio.; die EBIT-Marge fiel auf 9,0 %, der Konzerngewinn auf CHF 34,9 Mio.
    • Das Industriesegment entwickelte sich besonders stark: Auftragseingang +41,7 % auf CHF 241,8 Mio., Umsatz +22,1 % auf CHF 189,4 Mio. und EBIT-Marge auf 19,6 % gesteigert.
    • Im Kommunikationssegment gingen Auftragseingang und Umsatz wegen schwacher Nachfrage um 30,0 % bzw. 14,1 % zurück; aufgrund der OCS-Vorinvestitionen war die EBIT-Marge mit -0,8 % negativ.
    • HUBER+SUHNER erwartet ab dem zweiten Halbjahr 2026 deutliche OCS-Umsatzbeiträge, übernimmt den Prüf- und Kontaktierungsspezialisten Ingun und hält für 2026 an den Zielen von mindestens 10 % organischem Umsatzwachstum sowie einer EBIT-Marge von 10,5–12,0 % fest.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Huber + Suhner ist am 18.08.2026.


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    ISIN:CH0030380734WKN:A0MV9C
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