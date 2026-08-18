🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedartis Holding AktievorwärtsNachrichten zu Medartis Holding
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Medartis Holding: H1-Umsatz +17 % – Kern-EBITDA-Marge bei 18 %

    Medartis setzt im ersten Halbjahr 2026 ein starkes Wachstumssignal: Umsatz, Profitabilität und Marktanteile steigen deutlich – getragen von Innovationen, Übernahmen und US-Dynamik.

    Medartis Holding: H1-Umsatz +17 % – Kern-EBITDA-Marge bei 18 %
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Gesamtumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 30,7 % auf CHF 160,8 Mio.; das organische Wachstum des Kerngeschäfts betrug 17,0 % zu konstanten Wechselkursen.
    • Die Kern-EBITDA-Marge verbesserte sich trotz Währungseffekten und höherer US-Zölle auf 18,0 %; das Kern-Nettoergebnis stieg von CHF -0,4 Mio. auf CHF 6,8 Mio.
    • Wichtigste Wachstumstreiber waren die USA mit 27,4 % organischem Wachstum sowie die EMEA-Region mit 17,7 %; Medartis gewann dort weitere Marktanteile.
    • Die Markteinführung der TOUCH-Daumenprothese verlief besonders in den USA besser als erwartet: Die Absatzprognose für 2026 wurde von 1.200 auf 1.800 Einheiten erhöht.
    • Auch die Übernahmen trugen wesentlich zum Wachstum bei: NeoOrtho, Keri Medical und CADskills steuerten zum Umsatz bei; Keri Medical wuchs im Direktvertrieb um 45 %.
    • Medartis erhöhte den Ausblick für 2026 und erwartet nun ein organisches Kernumsatzwachstum von 17–19 % sowie eine Kern-EBITDA-Marge im hohen Zehnprozentbereich.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Medartis Holding ist am 18.08.2026.



    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Medartis Holding: H1-Umsatz +17 % – Kern-EBITDA-Marge bei 18 % Medartis setzt im ersten Halbjahr 2026 ein starkes Wachstumssignal: Umsatz, Profitabilität und Marktanteile steigen deutlich – getragen von Innovationen, Übernahmen und US-Dynamik.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     