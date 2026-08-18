Medartis Holding: H1-Umsatz +17 % – Kern-EBITDA-Marge bei 18 %
Medartis setzt im ersten Halbjahr 2026 ein starkes Wachstumssignal: Umsatz, Profitabilität und Marktanteile steigen deutlich – getragen von Innovationen, Übernahmen und US-Dynamik.
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- Der Gesamtumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 30,7 % auf CHF 160,8 Mio.; das organische Wachstum des Kerngeschäfts betrug 17,0 % zu konstanten Wechselkursen.
- Die Kern-EBITDA-Marge verbesserte sich trotz Währungseffekten und höherer US-Zölle auf 18,0 %; das Kern-Nettoergebnis stieg von CHF -0,4 Mio. auf CHF 6,8 Mio.
- Wichtigste Wachstumstreiber waren die USA mit 27,4 % organischem Wachstum sowie die EMEA-Region mit 17,7 %; Medartis gewann dort weitere Marktanteile.
- Die Markteinführung der TOUCH-Daumenprothese verlief besonders in den USA besser als erwartet: Die Absatzprognose für 2026 wurde von 1.200 auf 1.800 Einheiten erhöht.
- Auch die Übernahmen trugen wesentlich zum Wachstum bei: NeoOrtho, Keri Medical und CADskills steuerten zum Umsatz bei; Keri Medical wuchs im Direktvertrieb um 45 %.
- Medartis erhöhte den Ausblick für 2026 und erwartet nun ein organisches Kernumsatzwachstum von 17–19 % sowie eine Kern-EBITDA-Marge im hohen Zehnprozentbereich.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Medartis Holding ist am 18.08.2026.
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