ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Generali auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 46 Euro
- JPMorgan hebt Generali-Kursziel auf 46 Euro an
- Generali nach starkem Anstieg auf Neutral abgestuft
- Chancen und Risiken gelten nun als ausgeglichen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 44 auf 46 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrem starken Kursanstieg aber von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die gute Arbeit des Managements der Italiener sei inzwischen viel besser eingepreist, schrieb Farooq Hanif am Montagabend. Chancen und Risiken hält er nun für ausgeglichen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 17:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Assicurazioni Generali Aktie
Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 42,85 auf Lang & Schwarz (18. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Assicurazioni Generali Aktie um -6,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Assicurazioni Generali bezifferte sich zuletzt auf 66,23 Mrd..
Assicurazioni Generali zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -35,36 %/+68,53 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 46 Euro