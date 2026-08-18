JPMorgan senkt Generali auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 46 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Assicurazioni Generali Aktie

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 42,85 auf Lang & Schwarz (18. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Assicurazioni Generali Aktie um -6,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Assicurazioni Generali bezifferte sich zuletzt auf 66,23 Mrd..

Assicurazioni Generali zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -35,36 %/+68,53 % bedeutet.