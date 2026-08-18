JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe mit den jüngsten Geschäftszahlen die eigene Planung sowie die Konsensschätzungen übertroffen und Marktanteile bei wichtigen Kunden gewonnen, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend. Dies sollte helfen, bei den Investoren Vertrauen zurückzugewinnen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST
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Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 1.032EUR auf Lang & Schwarz (18. August 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1350
Kursziel alt: 1350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1350
Kursziel alt: 1350
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