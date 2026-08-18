BARCLAYS stuft Schott Pharma auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 16 auf 27 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Nach drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen erwartet Analyst Jonathon Unwin nun eine Trendwende, wie er am Montagnachmittag schrieb. Als Impulsgeber sieht er neu verhandelte Verträge des Spezialisten für Verpackungs- und Verabreichungslösungen für injizierbare Medikamente. Er ist optimistisch für das Wachstum im Bereich "Ready-to-use"-Primärverpackungen sowie Spezialfläschchen für instabile Medikamente./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,10 % und einem Kurs von 22,65EUR auf Lang & Schwarz (18. August 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Jonathon Unwin

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

